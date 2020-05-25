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Христина з "Холостяка-10" позувала в фотосесії на березі моря: романтичні кадри

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Христина з "Холостяка-10"
Христина з "Холостяка-10" / Instagram / @kris.chem

Учасниця десятого сезону шоу "Холостяк" продовжує радувати шанувальників цікавими кадрами. Днями вона позувала у ніжній фотосесії в Одесі, а її результатами поділилася в мережі.

Участь в шоу "Холостяк" принесла дівчатам неабияку популярність. Тепер у них є справжня армія прихильників і за особистими сторінками в інстаграмі стежать десятки, а то й сотні тисяч користувачів мережі. Вони з нетерпінням чекають нових публікацій учасниць та стежать за їхнім життям поза межами проєкту. 

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Однією з найпопулярніших холостячок стала Христина. Дівчина активно спілкується зі своїми шанувальниками та ділиться новинами з життя. Днями вона позувала у стильний фотосесії в Одесі і поділилася романтичними світлинами на інстаграм-сторінці.

Образ Христини на фотосесії

На кадрах Христина позує у неймовірно красивій сітчастій сукні ніжно-фіолетового кольору. У ній видно оголені плечі та спину дівчини, а також вбрання має глибоке декольте. Волосся вкладене в локони, а на обличчі в Христини насичений, але, водночас, ніжний макіяж в коричневих відтінках. 

Холостяк
Образ Христини з "Холостяка-10" на фотосесії / Instagram / @kris.chem

Дівчина зображена на фоні моря. Блакитна вода додає кадрам особливої атмосфери та романтики. А ніжні пози, у яких бачимо Христину на знімках, вкотре демонструють її вроду та гармонійно поєднуються з образом.

Холостяк
Учасниця "Холостяка" Христина позує на березі моря / Instagram / @kris.chem

Холостяк
Христина з "Холостяка-10" / Instagram / @kris.chem

Холостяк
Христина на фотосесії в Одесі / Instagram / @kris.chem

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Холостяк 10 сезон дивитися онлайн Стиль і мода
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