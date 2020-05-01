Христина Соловій представила ніжну колискову: слухайте ліричну пісню

Українська співачка, підопічна Святослава Вакарчука Христина Соловій навіть на карантині продовжує займатися творчістю. Вчора, 30 квітня, вона презентувала колискову, яка зачаровує ніжністю та проникливістю.

Для багатьох людей карантин перетворився на депресію, але є й ті, кому вдалося не впасти у відчай та активно працювати над собою. Однією з таких людей є Христина Соловій. Дівчина записала ліричну композицію, яка може стати у нагоді батькам, які заколисують своїх діток. Прем'єра колискової від Христини відбулася на її офіційному ютуб-каналі.

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Під час самоізоляції дівчина надихнулася на запис колискової, яку колись для неї співала бабуся. Для кожного з нас колискова – це особлива пісня, яка нагадує приємні миті з дитинства та дозволяє насолодитися часом спогадів.

Коли я працюю над піснею, народною, чи своєю, мені надважливо, щоб вона залишалася живою, щоб у ній було дихання. Здається, саме такою вийшла моя колискова. Бабці ще не показувала, але дуже хочу приїхати до Львова, увімкнути їй фільм і побачити її щасливою. Маю надію, що їй сподобається,

– розповіла Христина.

Христина Соловій – "Колискова": слухайте пісню онлайн