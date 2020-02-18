Христина Соловій відкрила бал у Відні: ефектні фото та відео

Українська співачка Христина Соловій стала зіркою Українського благодійного балу у Відні. Артистка відкрила світський захід та виконала чуттєві пісні зі свого репертуару.

Бал відбувся 15 лютого у центрі австрійського Відня – палаці Ферстель. Для світської події Христина Соловій підібрала особливі пісні. Зокрема, відкривати вечір вона вирішила романтичним треком "Тримай", який називають одою закоханих. Виконувала артистка композицію під супровід віденського оркестру.

Дивіться також: Олег Скрипка записав чуттєву пісню з Христиною Соловій: відео

"Для мене було надзвичайною честю долучитися своєю піснею до розкішної програми балу. Атмосфера палацу вражаюча і хотілось запам‘ятати кожну мить. Та найбільше захоплення і радість упродовж усього балу викликала у мене думка про те, яким щасливим був би на цьому святі Іван Франко, котрий своєю працею усе життя намагався піднести українську культуру до європейського рівня. Здавалось, навіть я відчувала його присутність", – поділилася Христина Соловій.

Для особливого виходу співачка обрала елегантну сукню з ефектним декором. Вбрання Христина Соловій підібрала з колекції дизайнерки Дарії Донець. На балу був присутній і Олег Скрипка, який не тільки заспівав дуетну пісню "Зима", але й залюбки станцював зі співачкою.



Олег Скрипка і Христина Соловій / Пресслужба



Христина Соловій у Відні / Пресслужба



Христина Соловій відкрила бал / Пресслужба

Цікаво, що бал відвідали близько 700 людей. Під час світського вечора організатори події збирали кошти на потреби дитячих будинків в Україні. Кожен учасник балу долучився до благодійного проєкту, адже частина грошей від продажу квитків перейшла на рахунки відповідного фонду.



Віденський бал / Пресслужба