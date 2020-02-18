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Христина Соловій відкрила бал у Відні: ефектні фото та відео

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Христина Соловій у Відні / Пресслужба

Українська співачка Христина Соловій стала зіркою Українського благодійного балу у Відні. Артистка відкрила світський захід та виконала чуттєві пісні зі свого репертуару.

Бал відбувся 15 лютого у центрі австрійського Відня – палаці Ферстель. Для світської події Христина Соловій підібрала особливі пісні. Зокрема, відкривати вечір вона вирішила романтичним треком "Тримай", який називають одою закоханих. Виконувала артистка композицію під супровід віденського оркестру.

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"Для мене було надзвичайною честю долучитися своєю піснею до розкішної програми балу. Атмосфера палацу вражаюча і хотілось запам‘ятати кожну мить. Та найбільше захоплення і радість упродовж усього балу викликала у мене думка про те, яким щасливим був би на цьому святі Іван Франко, котрий своєю працею усе життя намагався піднести українську культуру до європейського рівня. Здавалось, навіть я відчувала його присутність", – поділилася Христина Соловій. 

Для особливого виходу співачка обрала елегантну сукню з ефектним декором. Вбрання Христина Соловій підібрала з колекції дизайнерки Дарії Донець. На балу був присутній і Олег Скрипка, який не тільки заспівав дуетну пісню "Зима", але й залюбки станцював зі співачкою. 

Олег Скрипка і Христина Соловій
Олег Скрипка і Христина Соловій / Пресслужба

Христина Соловій у Відні
Христина Соловій у Відні / Пресслужба

Христина Соловій відкрила бал
Христина Соловій відкрила бал / Пресслужба

Цікаво, що бал відвідали близько 700 людей. Під час світського вечора організатори події збирали кошти на потреби дитячих будинків в Україні. Кожен учасник балу долучився до благодійного проєкту, адже частина грошей від продажу квитків перейшла на рахунки відповідного фонду. 

Віденський бал
Віденський бал / Пресслужба 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Австрія Христина Соловій Новини LifeStyle LifeStyle Новини України
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