Хто наступний має замовкнути, – Стівен Кінг Гостро прокоментував скандал з мемуарами Вуді Аллена

У Голлівуді розгорівся гучний скандал. Мемуари режисера Вуді Аллена відмовились публікувати через звинувачення його доньки у сексуальному насиллі. Днями ситуацію прокоментував знаменитий американський письменник Стівен Кінг.

На офіційній твіттер-сторінці він не стримував свого обурення від новин, що кінорежисер з такою славою у Голлівуді страждає від нападів хейтерів та руху #MeToo. Стівен Кінг зазначив, що був засмучений, коли видавництво Hachette таки вирішило повернути права на публікацію мемуарів Вуді Аллена. Аргументом відмови стала резонансна заява їхнього працівника та сина режисера Ронана Ферроу про неприпустимість дій редакції.

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Дозвольте наголосити, що заява Ронана Фарроу повпливала на Hachette у публікації мемуарів Вуді Аллена. Якщо ви переконані, що він педофіл, просто не купуйте книгу. Не ходіть на його фільми в кінотеатри. Не слухайте його, як він грає джаз. Дбайте про свій гаманець, відмовляючи йому у голосі. Це ж так по-американськи!

– заявив Стівен Кінг.

Окрім цього, літератор вирішив пояснити, що не стає на захист Вуді Аллена. Однак Стівена Кінга обурює факт такого масового цькування, яке робить неможливим навіть спробу показати свою історію.

"Рішення Hachette відмовитись від книги Вуді Аллена мене дуже засмутило. Це не він. Я не переживаю за містера Аллена. Але мене хвилює, хто наступний має замовкнути", – заявив Стівен Кінг.

Що відомо про скандал довкола мемуарів Вуді Аллена

6 березня стало відомо, що представники Hachette офіційно відмовились публікувати мемуари культового режисера Вуді Аллена. Книга мала вийти у продаж у квітні 2020 року, тому чимало прихильників зірки обурились через це. У мемуарах світ міг би дізнатись не тільки про приватне життя 84-річного Вуді Аллена, але й прокоментувати скандальні звинувачення всиновленої доньки про зґвалтування та домагання. Однак саме ця тема і змусила видавців відмовитись від книги.

На рішення власників Hachette повпливала заява 32-річного журналіста Ронана Ферроу, який є всиновленою дитиною Вуді Аллена. Він заявив, що ніхто з видавництва не знав, що готується до випуску книга режисера. Тому Ронан припустив, що у мемуарах буде спроба заперечити слова його сестри Ділан про зґвалтування батьком. Після критики в мережі, зокрема, від представників руху #MeToo видавці таки відмовили Вуді Аллену в співпраці.

"Ми дуже серйозно ставимося до співпраці з авторами, і не відмовляємось від книг. Ми видали і продовжуватимемо видавати багато інших книг, які мають викликати суперечні думки. Як видавці, ми щодня дбаємо, щоб люди могли почути різні голоси та суперечливі точки зору… Упродовж останніх кількох днів керівництво вело розмови з нашими працівниками. Послухавши різні думки, ми зробили висновок, що публікація буде недоцільною для Hachette", – додали представники видавництва.

Цікаво, що не всі члени сім'ї підтримують доньку Вуді Аллена. Дівчина заявляє, що у 1992 році вона стала жертвою сексуального насилля. Однак у суді, який відбувся за рік після звинувачень, режисера визнали невинним. Сам Вуді Аллен також спростовує заяви нащадка, переконуючи, що не ґвалтував дівчинку. Нащадки стверджують, що це вигадка, адже Ділан завжди була під психологічним тиском мами Мії Ферроу. Тому син режисера Мозес та донька Сун-І Превін публічно звинуватили сестру у брехні.

"Те, що трапилося з Вуді – несправедливо. Міа скористалася рухом #MeToo і виставила Ділан жертвою. І нове покоління чує про це, хоча цього не повинно відбуватися", – додала вона.