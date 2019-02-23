Хто переможе на Нацвідборі Євробачення-2019: опитування

Національний відбір Євробачення-2019 – найочікуваніша світська подія в Україні. Шість популярних артистів вийдуть на головну сцену та поборються за можливість представляти державу в другому етапі міжнародного шоу. Зокрема, на перемогу претендують Brunettes Shoot Blondes, MARUV, YUKO, ANNA MARIA, Freedom-jazz, KAZKA.

Шляхом голосування зіркових суддів та глядачів в Україні визначиться переможець Національного відбору Євробачення-2019. У двох півфіналах всі учасники шоу презентували свої пісні та ефектні постановки, що можуть допомогти їм здобути першість у вокальному проекті. Серед претендентів на перемогу – Brunettes Shoot Blondes, MARUV, YUKO, ANNA MARIA, Freedom-jazz, KAZKA.

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Фінал Нацвідбору відбудеться у суботу, 23 лютого. Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, за кого ви вболіваєте на вокальному шоу.