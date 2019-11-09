Хто переможе на "Танцях з зірками 2019": Ваша думка

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Опитування: хто переможе на шоу "Танці з зірками 2019"
Опитування: хто переможе на шоу "Танці з зірками 2019" / Instagram / @tanci1plus1

Ще з серпня 2019 року Україну підкорює популярне шоу "Танці з зірками 2019". Новий сезон вже встигли назвати найтехнічнішим, адже за перемогу в проєкті змагаються сильні суперники. Хто ж із них, на Вашу думку, стане переможцем та отримає головний кубок – голосуйте на LifeStyle 24.

У неділю, 10 листопада, відбудеться чвертьфінал шоу "Танці з зірками 2019". За результатами голосування глядачів і суддів, на перемогу претендують всього 5 пар: Анна Різатдінова та Олександр Прохоров, Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар, Ксенія Мішина та Євген Кот, Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова, Олена Кравець та Максим Леонов. Кожен з учасників гідний перемоги на шоу, про що неодноразово наголошували зіркові судді. Відтак прогнозувати, яка пара стане переможцем – дуже складно. 

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Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, хто, на вашу думку, отримає головний кубок "Танців з зірками 2019". 

 

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Опитування 24
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