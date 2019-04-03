Хто такі фріки та де їх шукати у Києві?

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Tattoo Collection 2019
Tattoo Collection 2019 / Пресс-служба

З 17 по 19 травня у Києві вже п'ятнадцятий рік поспіль буде проходити найбільший фестиваль тату-культури Tattoo Collection 2019. Традиційно на початку весни до столиці з'їдуться найкращі тату-майстри країни, фани татуювання, а також головні фріки України та Європи. Адже уже не вперше саме люди з бодімодифікацією стають почесними гостями фестивалю.

То хто ж такі ці фріки та чим вони відрізняються від інших? Розповідаємо про найвідоміших.

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Zombie Boy

Канадську модель і двічі рекордсмена "Книги рекордів Гіннесса" за числом татуювань Ріка Дженеста, більш відомого як Зомбі Бой (Zombie Boy), цілком можна назвати одним з найяскравіших фріків сучасності. Рік прославився саме завдяки своїй любові до екстравагантних тату. Основну масу зображень на тілі Зомбі Боя складали зображення комах (176 малюнків) та кісток (139 малюнків). "Забивати" тіло Рік почав у 16 років. Тоді хлопцю видалили пухлину мозку, операція пройшла вдало, після чого тема смерті неабияк зацікавила Дженеста, врешті-решт ставши головною у його житті.

Zombie Boy
Zombie Boy з татуюваннями і без

Коли кількість татуювань на тілі перейшла за пару десятків, Ріка помітив модний дизайнер Ніколя Формічетті. У 2011 році Дженест почав брати участь в показах одягу, а згодом знявся в кліпі самої Леді Гаги Born This Way. У відео співачка зробила собі аналогічний грим з татуюваннями, як у Дженеста. Після цієї зйомки модельна кар'єра Ріка стрімко пішла вгору і невдовзі Зомбі Боя уже знав весь світ.

Zombie Boy
Zombie Boy

Проте, на жаль, слава не зробила Ріка щасливим. За шість днів до свого 33-річчя Ріка Дженеста знайшли загиблим у власному будинку в місті Монреаль. За версією поліції, він покінчив з собою. На другий день після смерті в соціальних мережах Зомбі Боя з'явився запис із зображенням кільця світла в темряві, доповнений віршем власного авторства. Публікацію Рік поставив на автотаймер перед тим, як покінчити з собою.

Залізний Рольф

58-річний фрік із Німеччини Рольф Букхольц – людина з найбільшою кількістю пірсингу світі. На його тілі 453 залізних предмети, з яких 94 – в губах, а 278 – в інтимних місцях. Татуювання також вкривають майже все тіло німця, білки його очей вичорненні, а на голові – імпланти, що імітують роги. Свій перший пірсинг Рольф зробив у досить зрілому віці й більше не зупинявся.

​Залізний Рольф
Залізний Рольф

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Як розповідає сам Букхольц, зовнішний вигляд зовсім не заважає йому в повсякденному житті. Рольф працює менеджером у компанії, що надає телекомунікаційні послуги, у вільний час відвідує професійні фестивалі з татуювань та пірсинг-культури. Минулого року в травні зробити селфі із Залізним Рольфом можна було і в Києві – тоді фрік став почесним гостем Tattoo Collection 2018 та провів у столиці три дні.

​Залізний Рольф
​Залізний Рольф

Людина-клоун

Улюбленим заняттям Річі в дитинстві було переодягання в клоуна. Хлопчик розфарбовував обличчя яскравими кольорами і показував смішні номери рідним та друзям. Час йшов, Річі ріс, а любов до клоунів залишалася. Хлопець навіть навчився їздити на велосипеді з одним колесом і жонглювати. Але була одна деталь, що заважала безтурботному життю Річі — його грим постійно змивався, тож довелось шукати альтернативний вихід.

Людина-клоун
Людина-клоун

Так хлопець вкрив усе обличчя татуюваннями, що нагадують грим клоуна, навіть кінчик носа зробив червоним. До цього він додав підшкірні силіконові імпланти під брови і почав регулярно фарбувати волосся в яскраві кольори та робити тематичну зачіску. Наразі Річі працює перукарем і, кажуть, досі вдало. До клоуна постійно стоїть натовп клієнтів, таких же прихильників татуювань і пластичних операцій.

Людина-клоун
Людина-клоун

Людина-шахи

Американця Метта Гона називають "людина-шахи". Все тому, що його тіло на 98% вкрите татуюванням, імітуючим шахову дошку. Понад двадцять років тому Метт почав наносити на тіло тату, щоб приховати дефекти шкіри, які отримав при народженні. На те, щоб стати цілком щасливим йому знадобилось 20 ­років і 200 тисяч доларів.

Людина-шахи
Людина-шахи

Після того, як Гон замалював понад 50 відсот­ків свого тіла, його почали запрошувати на тату-фестивалі. Так Метт покинув роботу та здобув звання почесного фріка, чим і зароб­ляє на своє життя. Щомісяця "людина-шахи" відвідує близько 20 заходів, а кілька років тому Метт завітав і до України – на фестиваль Tattoo Collection.

Людина-шахи
Людина-шахи

Вінні Ох

Американець Вінні Ох прославився завдяки своєму маніакальному бажанню будь-яким чином досягнути схожості з інопланетянином. Для цього Вінні зробив понад сто пластичних операцій: змінив форму носа, щік, брів і губ, а для більшої схожості з прибульцем почав носити чорні контактні лінзи і гострі накладні нігті.

Вінні Ох
Вінні Ох

Та на цьому хлопець зупинятися не збирається. У майбутньому Ох планує видалити геніталії, соски і пупок, щоб стати геть безстатевою істотою, як і НЛО.

Вінні Ох
Вінні Ох

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Елай Інк

Тату-майстер Елай Інк з Брайтону – справжній фанат своєї справи. Він постійно забиває татуюваннями клієнтів і себе. Зараз тіло хлопця – суцільне тату. Він розфарбував навіть очні яблука та ротову порожнину. Таким чином Елай мріяв наблизитись до образа "абстрактного персонажу Пабло Пікассо". Адже хлопець великий прихильник творчості художника.

Елай Інк
Елай Інк

Незабаром Tattoo Collection 2019 обіцяє назвати ім'я фріка, що завітає до Києва вже у травні. Організатори обіцяють: кожен бажаючий зможе поспілкуватися з диво-людиною особисто та навіть зробити селфі на пам'ять.

Фото: прес-служба

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Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Фестивалі Новини Києва Тату
Джерело: LifeStyle 24
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