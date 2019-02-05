Хто з актрис отримає Оскар за найкращу жіночу роль другого плану – опитування

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Хто з актрис отримає Оскар за найкращу жіночу роль другого плану
Хто з актрис отримає Оскар за найкращу жіночу роль другого плану / Колаж: 24 канал

Всі кіномани та представники кінематографу вже перебувають у солодкому передчутті легендарної премії Оскар, що відбудеться в Голлівуді 24 лютого. Номінати вже оголошені, тож варто лише вболівати за своїх фаворитів та переглядати номіновані кінострічки, щоб бути в курсі усіх новин.

Якщо ви досі не визначились, чи будете дивитись церемонію трансляції премії Оскар-2019, тоді пропонуємо вам переглянути найвідоміші фільми, більшість з яких вже давно з'явились на онлайн-сервісах. Після вечірніх переглядів в компанії друзів та рідних ви можете проголосувати за власного фаворита у низці наших голосувань, підсумки яких редакція LifeStyle 24 оприлюднить перед церемонією Оскара. Перейшовши за посиланнями, ви можете проголосувати за власних "лауреатів" у категоріях "Найкращий фільм", "Найкращий режисер", "Найкращий актор""Найкраща актриса" та "Найкраща чоловіча роль другого плану"

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Наразі ви можете віддати свій голос за улюбленицю у не менш гідній номінації премії Оскар-2019. В останньому голосуванні ми згадували, що часто буває таке, що кіноактори настільки вдало втілюються у роль, що перевершують головних героїв та здобувають престижні номінації у різних кінонагородах. До прикладу, цікавим прецедентом став фільм "Фаворитка" режисера Йоргоса Лантімоса, у якому головний персонаж Олівія Колман отримала номінацію за "Найкращу жіночу роль", а Емма Стоун та Рейчел Вайс стали номінантками категорії "Найкраща жіноча роль другого плану".

Віддавайте свій голос за найкращу і сподіваємось, що ваші прогнози справдяться!

 

91 церемонія вручення кінопремії Оскар відбудеться 24 лютого 2019 року традиційно в Dolby Theatre у Лос-Анджелесі.

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Теги: LifeStyle Кіно Оскар-2019 Голлівуд Оскар Опитування 24
Джерело: 24 канал
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