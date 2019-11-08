Хто з українських знаменитостей одягається в Louis Vuitton: ефектні фото

7 листопада фешн-індустрія сколихнула новина: помер один з дизайнерів Louis Vuitton Патрік-Луї Віттон. Наразі невідомо, що стало причиною смерті 68-річного модельєра. Журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати, які українські знаменитості захоплюються роботами Патрика-Луї Віттона та модного дому Louis Vuitton.

Французький бренд Louis Vuitton вже давно підкорив світ елегантними фасонами одягу та аксесуарів. Його успіх полягає не тільки у виробах, але й традиціях, які передаються упродовж 165 років існування компанії. Бізнес, заснований Луї Віттоном, є сімейним, тому всі представники фешн-династії долучились до сімейної справи.

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7 листопада представники Louis Vuitton оголосили про смерть одного з дизайнерів бренду. Патрік-Луї Віттон був модельєром у п'ятому поколінні та тільки через смерть легендарного дідуся присвятив своє життя родинному бізнесу. Поки світ оплакує смерть 68-річного представника Louis Vuitton, журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати українських прихильників елітного бренду в політиці та шоу-бізнесі.

Тіна Кароль

Мабуть, однією з найчастіших клієнтів бутиків Louis Vuitton є поп-співачка Тіна Кароль. У гардеробі артистки є кілька суконь від легендарного бренду, які вона одягала на зйомки "Голосу країни". Найяскравіші з них – вбрання з яскравими вставками.



Тіна Кароль у сукні від Louis Vuitton / Колаж LifeStyle 24

Однак не тільки одяг від Louis Vuitton залюбки купує Тіна Кароль. На телеефіри та зйомки рейтингових шоу вона часто приходить у взутті від знаменитого будинку моди. Так, у 2018 році на "Сніданку з 1+1" вона засвітила елегантні туфлі-човники, вартість яких оцінюють не менше, ніж у тисячу доларів.



Тіна Кароль – прихильниця бренду Louis Vuitton / Радіо Максимум

Alyosha

Співачка Олена Кучер-Тополя, більш відома як Alyosha, також полюбляє речі від Louis Vuitton. На кінопрем'єру в 2018 році вона прийшла у чорному вбранні. Яскравим акцентом її образу була популярна сумка від легендарного бренду.



Alyosha з чоловіком Тарасом Тополею / Пресслужба "Оскар"

Ольга Сумська

Знаменита українська акторка Ольга Сумська теж надає перевагу брендовим речам. Всередині жовтня вона з донькою відвідала показ фільму "Чаклунка: Повелителька темряви". На світську подію вона прийшла у трендовому вбранні, яке сміливо доповнила рюкзаком від Louis Vuitton.



Ольга Сумська / Пресслужба кінотеатру "Оскар"

Наталія Валевська та Оксана Байрак

Не менш ефектно виглядала і Наталія Валевська з золотою сумкою. Ще у 2009 році артистка відвідала Одеський кінофестиваль, поставши перед камерами з дорогим аксесуаром від Louis Vuitton. Тоді ж і режисерка Оксана Байрак підкорювала червону доріжку з виробом фешн-будинку.



Оксана Байрак та Наталія Валевська / ТаблоID

Катерина Бужинська

Та поки представниці з українського шоу-бізнесу підкорювали аксесуарами від Louis Vuitton, співачка Катерина Бужинська знялась в ефектній фотосесії в брендовому плащі. Вбрання було прозорим, що додавало пікантності образу артистки.



Катерина Бужинська в плащі від Louis Vuitton / Instagram / @buzhynska

Юлія Тимошенко

Однак всіх модниць українського шоу-бізнесу з легкістю може перевершити Юлія Тимошенко. Сукні, піджаки, сумки від Louis Vuitton – чого тільки не знайти у гардеробі політика. І хоч Юлія Тимошенко декларує не такі великі статки, вона щоразу демонструє речі від французьких дизайнерів.



Юлія Тимошенко у костюмах за кілька тисяч доларів / Українська правда

Тетяна Донець

Окрім цього, колишня депутатка "Народного фронту" Тетяна Донець теж хизувалась дорогим вбранням у Верховній Раді. Парламентарка у 2016 році прийшла на роботу у сукні Louis Vuitton за майже 3 тисячі доларів.



Тетяна Донець / Волинські новини