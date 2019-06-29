Художниця створює 3D-шедеври на каві: приголомшливі фото та відео

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3D-шедеври на каві
3D-шедеври на каві / Колаж 24 каналу

Юна бариста з Сінгапуру Дафні Тан перетворює звичайну каву на справжній витвір мистецтва. Дівчина створює об'ємні малюнки з молочної піни.

Художниця прикрашає каву милими тваринками та персонажами з відомих мультфільмів. Фото та відео своїх творінь дівчина публікує у Instagram. 

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Дафні Тан розповіла, що для створення 3D-скульптури витрачає приблизно 10-20 хвилин. Спершу вона викладає молочну піну, згодом формує потрібну фігурку, а потім розфарбовує її за допомогою шоколаду або харчових барвників.

Відвідувачі закладу, де працює бариста, та підписники соцмереж в захваті від робіт. Кажуть, що таку каву шкода випивати.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

What are you gonna wish?

Допис, поширений Daphne Tan (@periperipeng)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I laugh in the face of danger.

Допис, поширений Daphne Tan (@periperipeng)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений Daphne Tan (@periperipeng)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sneak attack

Допис, поширений Daphne Tan (@periperipeng)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mood on Mondays be like

Допис, поширений Daphne Tan (@periperipeng)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When you can't get hold of actual pizza to satisfy your cravings, make it in your coffee?

Допис, поширений Daphne Tan (@periperipeng)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

severe lack of inspiration lately SOMEONE SOS PLEASE

Допис, поширений Daphne Tan (@periperipeng)

 

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Теги: Новини культури LifeStyle Мистецтво Сінгапур Новини LifeStyle
Джерело: 24 канал
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