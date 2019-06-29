Художниця створює 3D-шедеври на каві: приголомшливі фото та відео

Юна бариста з Сінгапуру Дафні Тан перетворює звичайну каву на справжній витвір мистецтва. Дівчина створює об'ємні малюнки з молочної піни.

Художниця прикрашає каву милими тваринками та персонажами з відомих мультфільмів. Фото та відео своїх творінь дівчина публікує у Instagram.

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Дафні Тан розповіла, що для створення 3D-скульптури витрачає приблизно 10-20 хвилин. Спершу вона викладає молочну піну, згодом формує потрібну фігурку, а потім розфарбовує її за допомогою шоколаду або харчових барвників.

Відвідувачі закладу, де працює бариста, та підписники соцмереж в захваті від робіт. Кажуть, що таку каву шкода випивати.