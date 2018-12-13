"Хвороба "захопила" моє тіло": Кім Кардашян почне інтенсивне лікування псоріазу

Світська левиця Кім Кардашян, яку ми звикли бачити з ідеальним макіяжем та в стильних образах, насправді вже давно страждає від псоріазу. Зірка зізналась, що тепер він прогресує і наразі має намір почати інтенсивне лікування.

Про це зірка повідомила на своїй сторінці у Twitter 23 грудня.

"Я думаю, що прийшов час почати лікувати псоріаз. Я ніколи не бачила такого раніше, і я навіть не можу зрозуміти це на даний момент. Це "захопило" моє тіло. Хто-небудь пробував ліки від псоріазу і які з них працюють найкраще? Потрібна допомога якомога швидше", – порадилась зі своїми підписниками стурбована Кім.

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I think the time has come I start a medication for psoriasis. I’ve never seen it like this before and I can’t even cover it at this point. It’s taken over my body. Has anyone tried a medication for psoriasis & what kind works best? Need help ASAP!!! — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 24 декабря 2018 г.

Варто додати, що псоріаз 38-річна Кардашян успадкувала від своєї зіркової мами Кріс Дженнер. Раніше вона розповідала, як лікує псоріаз ін'єкціями у сідниці, але зараз вона не на жарт злякалась прогресування хвороби. Наразі вона дотримується суворої дієти і щоночі наносить на тіло спеціальну мазь.