Х'ю Джекман потрапив до Книги рекордів Гіннеса за цікаве кінодосягнення

Голлівудський актор австралійського походження Х'ю Джекман відтепер може похизуватись ще одним досягненням у світі шоу-бізнесу. Його ім'я вписали до Книги рекордів Гіннеса через тривалу участь у фільмах кіностудії Marvel.

Як повідомляють представники Книги рекордів Гіннеса на сторінці у Twitter, Х'ю Джекман найдовше з усіх акторів Marvel грає роль Росомахи. Відтак він встановив рекорд – 16 років і 228 днів.

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Х'ю Джекман зізнався, що ще з дитинства мріяв потрапити до Книги рекордів Гіннеса. Він з братом планував грати в бадмінтон упродовж 2 днів, однак встановити такий рекорд так і не зміг.

Коли я був дитиною, Книга рекордів Гіннеса була недосяжною мрією. Ось так, я зробив це! Саме тому я потрапив у шоу-бізнес. Дякую вам,

– поділився враженнями Х'ю Джекман.



Х'ю Джекман потрапив до Книги рекордів Гіннеса / Guinness World Records

Окрім цього, відзнаку Книги рекордів Гіннеса отримав колега Х'ю Джекмана – талановитий британський актор Патрік Стюарт, який майстерно перевтілився у професора Чарльза Ксав'є – засновника та лідера "Людей Ікс". В цьому образі знаменитість зіграв із перших фільмів серії Marvel.



Патрік Стюарт з відзнакою Книги рекордів Гіннеса / Guinness World Records

Вперше фільм "Люди Ікс" з'явився на телеекранах у 2000 році. Головну роль в ньому зіграв Х'ю Джекман, який перевтілився у Росомаху. За сюжетом, мутант має надздібності. Зокрема, він може зцілюватись та має по три кігті на кожній руці, зроблених зі сплаву адамантія. Саме це дає змогу Росомасі протистояти будь-якому лиходієві та бути одним із найсильніших супергероїв "Людей Ікс".