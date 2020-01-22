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І знову скандал: принц Гаррі та Меган Маркл можуть мати судову тяганину в Канаді

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Принц Гаррі та Меган Маркл погрожують судовим позовом / Instagram / @sussexroyal

Герцоги Сассекські переїхали до Канади та намагаються почати кардинально інше життя, без надмірної публічності і уваги ЗМІ. Однак це їм, здається, не зовсім виходить зробити. Днями принц Гаррі та Меган Маркл пригрозили судовим позовом канадським журналістам, які зробили фото герцогині на прогулянці.

Як повідомляє Forbes, журналісти зробили ефектні фото, коли Меган Маркл з сином та двома собаками гуляла в парку Ванкувера. Герцогиня Сассекська не підозрювала, що її фотографують, адже папараці сховались в кущах та, за словами представників пари, переслідували зіркову маму. Вже наступного дня всі ЗМІ облетіли світлини з безтурботної прогулянки Меган Маркл. 

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Меган Маркл під час прогулянки з сином в Канаді / Instagram / @hrhofsussex

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Меган Маркл під час прогулянки з сином в Канаді / Instagram / @hrhofsussex

Це неабияк розгнівало герцогів Сассекських. Тому адвокати подружжя надіслали лист канадським репортерам, у якому пригрозили судовою тяганиною. Оскільки фото Меган та сина Арчі було зроблене без її згоди, юристи матимуть багато шансів виграти справу.

За неофіційними даними, навіть після складання королівських обов’язків принц Гаррі та Меган Маркл потерпають від папараці та журналістів. Біля їхнього орендованого маєтку у Ванкувері завжди чатують представники медіа, які прагнуть зробити сенсаційний репортаж. Світлини герцогів Сассекських можуть коштувати понад 10 тисяч доларів, тому є чимало фотографів, які не проти заробити таку суму.

Що відомо про “війну” Гаррі і Меган зі ЗМІ?
У жовтні 2019 року принц Гаррі та Меган Маркл розпочали своєрідну війну з журналістами. Королівське подружжя подало одразу два позови до суду: на Mail on Sunday та його видавця Associated Newspapers. За словами герцогів Сассекських, журналісти порушили їхні права на конфіденційність, опублікувавши приватний лист Меган до її батька. За лічені дні всі таблоїди поширили текст переписки. Принц Гаррі був обурений, бо представники ЗМІ перекрутили слова його коханої так, щоб зіпсувати її імідж.

Нещодавно стало відомо, що журналісти заручились підтримкою Томаса Маркла – батька герцогині. Він стане головним свідком та виступить на захист медіа-ресурсів. 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Скандал Меган Маркл Королівська сім'я Принц Гаррі
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