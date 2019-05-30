Ідеальна сукня для побачення: блискучий варіант від Сари Джесіки Паркер у Лондоні

Зірка серіалу "Секс і місто" Сара Джесіка Паркер завжди буде асоціюватися шанувальникам саме з образом Керрі Бредшоу – стильна, смілива та готова до експериментів. Відтак за кожним виходом акторки невпинно стежать папараці та світові модниці.

Знаменитість відвідала прес-показ бродвейської п'єси The Starry Messenger у театрі Wyndham's (Лондон). Що цікаво, у виставі грає чоловік Сари Джесіки Паркер Меттью Бродерік. Відтак зірка прийшла підтримати свого коханого, розвіявши чутки журналістів про складнощі у стосунках. Подружжя виглядало щасливим та відкрито цілувалося перед камерами фотографів.

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Для публічного виходу на прем'єру зірка "Секс і місто" приміряла блискучу плісировану сукню з глибоким декольте від J. Mendel. Завершили образ акторки туфлі-човники на високих підборах власного бренду SJP, кольє та сумка з пітоновим принтом.



Сара Джесіка Паркер / Getty Images



Сара Джесіка Паркер і Меттью Бродерік / Getty Images



Сара Джесіка Паркер / Getty Images

Хто така Сара Джесіка Паркер?Акторка, відома головними ролями у фільмах "Усі дороги ведуть до Риму", "Кохання та інші неприємності", "Куди поділись Моргани", "Я не знаю, як вона робить це", "Випробування", "Кімната нагорі" тощо. Знаковою для Сари Джесіки Паркер була участь у серіалі "Секс і місто". Запальну білявку Кері Бредшоу вподобали всі глядачі, а саму акторку почали порівнювати з цим персонажем. Щодо особистого життя, Сара Джесіка Паркер з 1997 року є дружиною актора Метью Бродеріка. Разом із чоловіком вона виховує 3 дітей.