Ігор Ласточкін продає переможний кубок "Танців з зірками" заради благодійності: деталі

Український комік та суддя "Ліги Сміху" оголосив про старт аукціону, у якому лотом став кубок переможця проєкту "Танці з зірками". Ігор Ласточкін продає свою нагороду, аби врятувати життя сина капітана команди "Таа-та-та-та", у якого діагностували лейкоз.

Про свою благодійну ініціативу Ігор Ласточкін оголосив на особистій сторінці в інстаграмі. Він заявив, що стартова ціна кубка становить 500 доларів – понад 13 тисяч гривень. Всі виручені кошти він спрямує на лікування сина гумориста Мирона.

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Ігор Ласточкін обрав платформою для проведення аукціону інстаграм. У коментарях до допису він пропонує проводити торги, які закінчаться за два дні після старту – 10 травня.

Ситуація наразі така: лікування проходить з позитивною динамікою, але гроші закінчилися вже вчора. Тому я оголошую благодійний аукціон, першим і єдиним лотом якого є кубок "Танців з зірками" 2018 року,

– оголосив артист.

Капітан команди "Таа-та-та-та" Олександр Замша разом з дружиною і сином перебувають на лікуванні в Ізраїлі в одній з найкращих клінік. Він зазначає, що Мирон на шляху до одужання від лейкозу. Коміка морально та фінансово підтримали й інші колеги по сцені, яким він публічно висловив вдячність.