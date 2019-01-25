Ікона стилю обирає червоний: Вікторія Бекхем продемонструвала яскравий образ у Нью-Йорку

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Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем / Getty Images

На Тижні високої моди, що проходить в Нью-Йорку вже близько чотирьох днів, вкотре опиняється в центрі уваги знаменита модельєрка Вікторія Бекхем. Для чергового виходу в світ вона обрала яскраво-червоний брючний костюм.

Напередодні Вікторія Бекхем засвітилася в аеропорту Нью-Йорка, коли прибувала на одну з найважливіших подій у fasion-індустрії. Вона прилетіла на Тиждень моди у стильному образі, в якому поєднала класичні речі базових кольорів.

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Однак для світських виходів, що відбуваються під час Тижня моди, Вікторія Бекхем обирає більш ефектні образи. Так, у четвер, 24 січня знаменита модельєрка одягнула розкішний червоний костюм і білу сорочку. Штани-кльош і піджак з чоловічого плеча неймовірно личили тендітній дружині Девіда Бекхема. Особливої елегантності її образу додала чорна велика парасоля, під якою Вікторія ховалася від рясного Нью-Йоркського дощу.

Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем у Нью-Йорку / Getty Images

Вікторія Бекхем Нью-Йорк тиждень моди в Нью-Йорку
Яскравий образ Вікторії Бекхем на Тижні моди в Нью-Йорку / Getty Images

Вікторія Бекхем Тиждень Моди в Нью-йорку
Вікторія Бекхем у Нью-Йорку / Getty Images

Теги: LifeStyle Стиль і мода Вікторія Бекхем
Джерело: Lifestyle
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