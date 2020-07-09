У неділю, 5 липня, коли репер Каньє Вест заявив про намір балотуватися у президенти США, глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск зазначив, що артист може розраховувати на його підтримку. Тепер він змінив свою думку. Що стало причиною – читайте у нашому матеріалі.

Про рішення брати участь в президентських виборах артист повідомив на особистій сторінці в твіттері. Спершу, прихильники подумали, що це може бути жарт, проте схоже, що виконавець налаштований серйозно. Він одразу отримав слова підтримки від Ілона Маска.

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Але тепер винахідник змінив свою думку і зазначив, що його погляди значно відрізняються від поглядів Каньє. Це сталося після того, як Вест описав свої плани, які прагне реалізувати на посту президента США. В інтерв'ю виданню Forbes репер розповів, що пітримує заборону абортів та виступає проти тотальної вакцинації. Також він зізнався, що запропонував Ілону Маску стати на чолі космічної галузі Сполучених Штатів Америки.

Здається, наші думки розходяться більше, ніж я припускав,

– написав Маск.

Також він видалив усі дописи у своєму профілі в твіттера, де були згадки про Каньє.



Ілон Маск передумав підтримувати Каньє Веста / Скіншот / Twitter / @ye / Фото: Hromadske