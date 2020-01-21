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Ілона Гвоздьова похизувалася стрункою фігурою у купальнику: звабливі фото

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Ілона Гвоздьова / Instagram / @ilonagvozdeva

Популярна танцівниця, переможниця проєкту "Танці з зірками 2018" Ілона Гвоздьова відправилася на відпочинок. Разом із чоловіком та донькою вони відпочивають в теплих краях.

Ілона Гвоздьова з коханим та донькою відправилася на зимові канікули в Домініканську Республіку. Перші знімки з океанського узбережжя танцівниця опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. 

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На світлинах Ілона позує на фоні океану в купальнику, що має квітковий принт. Таким чином дівчина підкреслила свою струнку та спортивну фігуру. Пляжний лук зірка доповнила чорною кепкою та маленьким ланцюжком. 

Якби в мене було друге життя, я б провела його тут, живучи на березі океану, їла б кожного дня екзотичні фрукти і викладала б латиноамериканські танці домініканським дітям,
– написала в публікації Ілона.

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Відпочинок Еротика
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