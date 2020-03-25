Померла Інна Макарова: біографія акторки

25 березня померла відома радянська акторка театру та кіно Інна Макарова. Найбільше глядачам вона запам’яталася у фільмах "Молода гвардія", "Висота" і "Дівчата".

Народилася майбутня акторка 28 липня 1926 року в Тайзі, а дитинство її пройшло у Новосибірську. З 5-річного віку Інна ставила вдома домашні сценки, а коли пішла в школу, записалася у драматичний гурток.

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Після школи вона вступила до державного інституту кінематографії . В останні роки навчання Макарова стала виходити на театральну сцену, зіграла Кармен в однойменній п'єсі Проспера Меріме. Ця робота виявилася для неї знаковою, відкривши шлях у велике кіно.

У 1948 році у виставі "Кармен" Інну Макарову побачив письменник Олександр Фадєєв і попросив режисера Сергія Герасимова звернути на неї особливу увагу. Тож згодом режисер довірив їй відповідальну роль Люби Шевцової у фільмі "Молода гвардія".



Інна Макарова у фільмі "Молода гвардія"

Після тріумфу у фільмі, акторка отримувала величезну кількість пропозицій від різних режисерів. Велику популярність їй принесла картина "Висота", де вона зіграла яскраву дівчину Катю Петрашень, яка проходить складний шлях від вульгарності до природної жіночності.

У кіно актриса з'являлася до початку 90-х років, а потім пішла в концертну діяльність. 1986 рік приніс актрисі останню головну роль. Вона зіграла роль Єлизавети Олексіївни Арсеньєвої, бабусі Лермонтова, в біографічному фільмі про поета "Лермонтов".



Інна Макарова

У 2007 році акторка знялася ще у декількох фільмах і після цього у її кар’єрі знову розпочалася довготривала пауза. Появилася на екранах акторка аж у 2015 році, і не дивлячись на свій поважний вік, продовжувала грати в театрі.

Особисте життя

Першим чоловіком Інни Макарової був відомий актор і режисер Сергій Бондарчук. Однак після народження їхньої єдиної доньки Наталі у 1950 році, через численні зради Сергія, подружжя вирішило розлучитися.



Інна Макарова з чоловіком та донькою

Другим чоловіком актриси був академік медицини Михайло Перельман. Дітей від цього шлюбу в акторки не було.

Фільмографія

1948 – "Молода гвардія"

1952 – "Повернення Василя Бортникова"

1955 – "Справа Румянцева"

1957 – "Висота"

1958 – "Наш кореспондент"

1961 – "Дівчата"

1964 – "Палата"

1966 – "Жінки"

1968 – "Урок літератури"

1982 – "Пічники"

1982 – "Жива веселка"

1987 – "Позика на шлюб"

1990 – "Сороковий день"

2006 – "Пушкін. Остання дуель"