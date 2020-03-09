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"Інтер" вкотре опинився у центрі скандалу: телеканал транслював концерт з російськими зірками

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"Інтер" показав концерт з російськими зірками / "Радіо Свобода"

Вчора, 8 березня, в ефірі телеканалу "Інтер" показали святковий концерт, у якому взяли участь російські знаменитості. Більшість з них відкрито підтримало окупацію в Україні та анексію Криму. Глядачі вибухнули обуренням та засудили такий вчинок.

У Міжнародний жіночий день на телеканалі "Інтер" показали концерт, який був присвячений ювілею олігарха Михайла Гуцерієва. У святковій програмі взяли участь зірки, яким заборонено в'їзд на територію України та ті, хто підтримав агресію Росію на Cході нашої держави – Філіп Кіркоров, Микола Басков, Григорій Лепс, Валерія, Діма Білан, Ані Лорак, Михайло Шуфутинський та інші. 

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На сторінці телеканалу у фейсбуці з'явився анонс концерту, який представили не менш одіозно: "Справжнє. Традиційне. Наше 8 березня". 

Така політика телеканалу викликала шквал обурення у глядачів. Засудив "Інтер" й полковник Анатолій Штефан. На особистій сторінці у фейсбуці він опублікував допис, у якому наголосив, що поки російські окупанти обстрілюють українські позиції, вітчизняні телеканали транслюють тих, хто підтримав зазіхання на цілісність нашої держави. 

Два світи... Російський концерт на "Інтері" з тими, хто підтримує вбивства українців та окупацію територій. У мене навіть слів немає,
– написав Анатолій Штефан. 


Користувачі соціальних мереж також не забарилися з відповіддю: "Слова відсутні. Боляче. У країні, де почався 7 рік війни продовжують транслювати подібні концерти", "На жаль, пів країни це суцільний "інтер". 
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Автор: Надія Біленко
Теги: Медіа Російська пропаганда Скандал з Інтером LifeStyle
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