International Emmy Awards: у США назвали переможців престижної премії

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International Emmy Awards 2019 / www.iemmys.tv

Напередодні, 25 листопада, у нью-йоркському місті Гілтон-Мідтаун відбулася 47-ма Міжнародна премія Еммі. Список переможців International Emmy Awards вже опублікували в мережі.

Офіційний повний список переможців з'явився на сайті International Emmy Awards одразу ж після урочистого нагородження.

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Так, у джерелі зазначається, що перемогу у номінації "Найкращий драматичний серіал" отримала стрічка "Макмафія" (McMafia). У категорії "Найкращий телефільм або мінісеріал" статуетку виборола картина "Тиха гавань", а актори Халук Більгінер та Марина Гера перемогли в основних акторських номінаціях.

Найкращим документальним фільмом став "Bellingcat: Правда в світі постправди", а телесеріалом "Фалько" (Falco).

Міжнародна премія Еммі
Місце, де проводилася церемонія нагородження International Emmy Awards / iemmys

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Еммі
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