Іраклі Макацарія дав пораду герою шоу "Холостяк-10"

Вже 6 березня 2020 року на телеканалі "СТБ" вийде перший випуск популярного проєкту "Холостяк-10". Героєм ювілейного сезону став Максим Михайлюк – пілот і власник льотної школи США. Перед стартом шоу йому публічно дав пораду колишній "Холостяк" Іраклі Макацарія.

Як повідомляє СТБ, Іраклі Макацарія вирішив публічно привітати Максима Михайлюка. Продюсер вже має досвід участі в романтичному реаліті-шоу, адже був героєм проєкту "Холостяк-6". Тоді Іраклі Макацарія обрав Олену Лесик, однак побудувати міцних стосунків з дівчиною йому не вдалось: у 2017 році пара заявила про розрив. Перед стартом шоу продюсер дав пораду Максиму Михайлюку, зважаючи на власний досвід.

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"По-перше, вітаю Макса з тим, що він став 10-им "Холостяком". Хочу побажати йому приймати раціональні рішення без зайвих емоційних сплесків. Це дуже складно робити на проєкті, адже тебе захоплює буря емоцій і пристрастей. Моя порада: глибоко вдихнути, добре все обміркувати і зробити свій вибір. Бажаю Максу завжди залишатися собою, не дозволяючи регаліям "неземного Холостяка" закрутити голову. Головне – залишатися тим хлопцем, яким він є насправді. Цього буде абсолютно достатньо. Ніяких інших порад давати не буду. Я вважаю, що всі повинні робити так, як вони відчувають", – зазначив Іраклі Макацарія.

Ювілейний сезон "Холостяка" може стати одним з найцікавіших. Все тому, що головним героєм шоу став чоловік, який не має медійного життя. Максим Михайлюк – фаховий пілот, тому проєкт і називають "неземним". У США українець заснував свою льотну школу, яка має чималий успіх. Фактично 34-річний чоловік здійснив мрію свого батька, про що розповів організаторам шоу.

Мій батько був авіадиспетчером. Я з дитинства часто ходив до нього на роботу, дивився, як злітають і сідають літаки, і уявляв, що одного разу теж піднімуся в небо за штурвалом одного з них. Можна сказати, що я здійснив і мрію батька, адже він завжди вірив у мене,

– розповів Михайлюк.

Відкрити власний бізнес для героя шоу "Холостяк" було непросто. Однак Максим Михайлюк все ж подолав усі труднощі. На проєкті він мріє знайти дівчину, яка допоможе йому розділити цей успіх. Прем'єра шоу запланована на 6 березня 2020 року.