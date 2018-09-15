Іраклі Макацарія повезе Яну Заєць до Грузії: цікаві деталі

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Іраклі Макацарія та Яна Заєць
Іраклі Макацарія та Яна Заєць / Instagram / @maqatsa

Екс-холостяк та продюсер Іраклі Макацарія став одним із найпопулярніших чоловіків України. Успіху йому додала й участь у розважальному шоу "Танці з зірками 2018", в якому він взяв участь разом із запальною Яною Заєць.

У програмі "Світське життя" Іраклі Макацарія зізнався, що разом зі своєю партнеркою по паркету Яною Заєць поїде до Грузії. Однак ця мандрівка буде не романтичною, а творчою. Пара станцює чуттєвий контемп під пісню відомої грузинської співачки Ніно Катамадзе. 

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"Усі ці місяці я відчував надпотужну підтримку всього грузинського народу! Я щиро вдячний землякам за те, як палко вони вболівали за мене! Так, дійсно на останньому ефірі грузинських "Танців із зірками" я став запрошеним третім учасником у парі моєї колишньої партнерки. Але найголовніше ще попереду! Скоро ми станцюємо на грузинському паркеті разом із Яною Заєць. Нас запросили виступити у півфіналі з контемпом під пісню Ніно Катамадзе!" – зізнався Іраклі Макацарія. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Irakli Makatsaria (@maqatsa)

За словами Іраклі, часу на екскурсію колоритною столицею буде обмаль. Однак він все ж покаже Яні Заєць найефектніші місця у Тбілісі, які для нього є знаковими.

"Одразу з літака – до винного льоху! Жартую. На жаль, у нас буде небагато часу, але я обов`язково покажу Яні найкрасивіші місця Тбілісі, Мцхету. Я впевнений, що вона закохається у Грузію та повернеться ще не раз", – додав Іраклі Макацарія.

Нагадаємо, що 25 листопада  Україні відбувся фінал шоу "Танці з зірками 2018". Перемогу здобули Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова. Водночас Іраклі Макацарія та Яна Заєць опинились на третьому щаблі переможців. 

Теги: Новини України LifeStyle Новини Грузії
Джерело: Lifestyle
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