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Іраклі Макацарія прокоментував поведінку героя "Холостяка-10": Дуже імпонує

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Іраклі Макацарія прокоментував поведінку героя "Холостяка-10"
Іраклі Макацарія прокоментував поведінку героя "Холостяка-10" / Instagram / @maqatsa

Один з найулюбленіших холостяків країни Іраклі Макацарія дав оцінку своєму наступникові пілоту Максу Михайлюку. Він зізнався, що вважає його позитивним та впевненим у собі й своїх рішеннях. Водночас фаворит телеглядачок порадив герою "Холостяка-10" сконцентруватися на тому, що йому каже серце.

Найобговорюванішим проєктом весни 2020 року стало романтичне реаліті-шоу "Холостяк-10", у якому одесит Макс Михайлюк шукає свою обраницю. Одні схвалюють рішення героя, інші ж засуджують його надмірно пристрасну поведінку з дівчатами. За кілька кроків до вирішального вибору холостяк 6 сезону Іраклі Макацарія у прямій трансляції на офіційній інстаргам-сторінці проєкту прокоментував вчинки Максима. 

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Один з найбажаніших холостяків країни зазначив, що йому цілком імпонує Максим, як особистість. Він наголосив, що дівчат залишилося мало і пристрасті розпалюються з кожним побаченням: "Макс – позитивний Холостяк. Побачивши його вперше, я відзначив його світлу енергетику. Мені дуже імпонує, як він спілкується з дівчатами". 

Іраклі Макацарія зауважив, що Максим дійсно прийшов на шоу заради того, аби побудувати міцні стосунки, а не для того, щоб отримувати схвалення дівчат чи телеглядачів на кожен свій вчинок. Він дослухається лише до себе та свого серця і на все має власну думку. 

Максу хочу побажати, щоб він не марнував свою енергію на те, щоб комусь щось доводити. Раджу сконцентруватися на тому, що йому каже серце. Це найважливіше. Нехай не забиває голову різними коментарями. Завжди знайдуться люди, які будуть критикувати,
– наголосив Іраклі Макацарія. 

Водночас герой "Холостяка-6" цілком розуміє напруження між дівчатами та з власного досвіду пригадує, настільки емоційними і напруженими були церемонії троянд. Він зауважив, що головний герой може попрощатися з дівчиною навіть тоді, коли у нього вже зародилися почуття до неї, проте він змушений її відпустити, адже йому комфортніше з іншою. 

Іраклі усвідомлює, що між учасницями не може бути дружби, адже кожна із них бореться за власне щастя: "Я розумію і дівчат. Не кажу, що їм легко. Між ними є певна конкуренція, і можливо, деякі недолюблюють одна одну. Зазвичай так і відбувається, це нормально. Адже їх об'єднує лише одне бажання – побудувати стосунки з Максом". 

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Нагадаємо, що боротьбу за серце Максима Михайлюка продовжує четверо дівчат – Даша, Дана, Віка і Христина. Вже цього тижня в ефірі з'явиться 10 випуск "Холостяка-10", у якому герой-пілот познайомиться з родинами дівчат, а їхні мами розкриють деталі їхнього життя, які, без сумніву, повпливають на вибір Максима. 

Автор: Марина Джура
Теги: Іраклі Макацарія Новини LifeStyle Холостяк 10 сезон дивитися онлайн LifeStyle
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