Ірена Карпа знялась у романтичній фотосесії зі своїм чоловіком: фото

92
Ірена Карпа зі своїм чоловіком Людовиком-Кирилом Требюше
Ірена Карпа зі своїм чоловіком Людовиком-Кирилом Требюше / Instagram / @kateadamenko

Письменниця, співачка та культурний аташе посольства України у Франції Ірена Карпа не приховує свого щастя від заміжжя. Спільно зі своїм чоловіком вона знялась у стильній та романтичній фотосесії, кадри з якої вже з'явились у мережі.

Як відомо, у жовтні 2018 року Ірена Карпа втретє вийшла заміж. Її обранцем став нащадок роду легендарного письменника Віктора Гюго – Людовик-Кирило Требюше. Із французьким аристократом Ірена познайомилась в перший місяць її перебування у Парижі. Відтоді пара не розлучається. 

Читайте також: Кеті Перрі розповіла про спільну любов, яка звела її з Орландо Блумом

Свої почуття запальна Ірена Карпа та Людовик-Кирило Требюше вирішили показати у романтичній фотосесії. Зйомка відбулась у Нідерландах, а її автором виявилась українка Катерина Адаменко.

Для стильної фотосесії Ірена Карпа одягнула чорну сукню. Зірка зробила макіяж та підвела губи червоною помадою. За словами Ірени, в такому образі вона постає вкрай рідко, адже в буденному житті майже не користується косметикою. Водночас її коханий, Людовик-Кирило Требюше, постав перед камерою у чорних штанах та сорочці. 

Деколи найкращі фото виходять, коли ти ще лише зібрався зробити правильне лице, але ще не встиг. Тут ми взагалі не чули, що каже фотограф, бо вона була по інший бік скла, далеко на вулиці,
– прокоментувала зйомку Ірена Карпа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Karpa Irena (@qarpa)

До слова, співачка і письменниця була двічі заміжня: перший чоловік Ірени Карпи – український журналіст Антон Фрідлянд, другий – американський фінансист Норман Пол Хенсен. Від нього Карпа народила двох доньок.

blog_ava
У Путіна зізнались, чому Росія більше не шле "гумконвоїв" на окупований Донбас
сьогодні
10782
Теги: LifeStyle Музика Література
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як полетіти за кордон не за всі гроші: поради для мандрівників
сьогодні 14:01 Як полетіти за кордон не за всі гроші: поради для мандрівників
Ірина Буртик 916
Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
5 березня 17:30 Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
Юлія Михайлова 2700
Де відпочити 8 березня: афіша подій у Києві та Львові
5 березня 17:03 Де відпочити 8 березня: афіша подій у Києві та Львові
168
Що подарувати мамі на 8 березня: найкращі ідеї
5 березня 12:50 Що подарувати мамі на 8 березня: найкращі ідеї
2100
Головні події весни у Києві: де провести час з рідними
5 березня 10:03 Головні події весни у Києві: де провести час з рідними
174
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук