Ірена Карпа знялась у романтичній фотосесії зі своїм чоловіком: фото

Письменниця, співачка та культурний аташе посольства України у Франції Ірена Карпа не приховує свого щастя від заміжжя. Спільно зі своїм чоловіком вона знялась у стильній та романтичній фотосесії, кадри з якої вже з'явились у мережі.

Як відомо, у жовтні 2018 року Ірена Карпа втретє вийшла заміж. Її обранцем став нащадок роду легендарного письменника Віктора Гюго – Людовик-Кирило Требюше. Із французьким аристократом Ірена познайомилась в перший місяць її перебування у Парижі. Відтоді пара не розлучається.

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Свої почуття запальна Ірена Карпа та Людовик-Кирило Требюше вирішили показати у романтичній фотосесії. Зйомка відбулась у Нідерландах, а її автором виявилась українка Катерина Адаменко.

Для стильної фотосесії Ірена Карпа одягнула чорну сукню. Зірка зробила макіяж та підвела губи червоною помадою. За словами Ірени, в такому образі вона постає вкрай рідко, адже в буденному житті майже не користується косметикою. Водночас її коханий, Людовик-Кирило Требюше, постав перед камерою у чорних штанах та сорочці.

Деколи найкращі фото виходять, коли ти ще лише зібрався зробити правильне лице, але ще не встиг. Тут ми взагалі не чули, що каже фотограф, бо вона була по інший бік скла, далеко на вулиці,

– прокоментувала зйомку Ірена Карпа.

До слова, співачка і письменниця була двічі заміжня: перший чоловік Ірени Карпи – український журналіст Антон Фрідлянд, другий – американський фінансист Норман Пол Хенсен. Від нього Карпа народила двох доньок.