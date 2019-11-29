Ірена Карпа знялася в ексцентричній фотосесії для українського видання L'Officiel

Відома письменниця, співачка та культурний аташе посольства України у Франції Ірена Карпа знялася у неочікуваних образах для українського видання L'Officiel. Автором фотосесії стала Юлія Вебер.

В інтерв'ю для L'Officiel Ірена Карпа заговорила про жіночність, літературу та про життя в Україні і Франції. Так, письменниця зазначила, що їй завжди хочеться створити читачам почуття, ніби вони перебувають всередині книжки. Тому Карпа найбільше акцентує увагу на деталях у своїх творах.

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"Звісно, є якісь тенденції, теми, наприклад активізація крайніх правих сил у Європі, але і про них я буду розповідати за допомогою підслуханої у кав’ярні розмови, того, що кажуть по радіо... Знаю, що після мого останнього роману є люди, які самі почали писати книжки", – розповіла вона.

Також Ірена заговорила про відмінності між українськими і французькими жінками: "Надлишкова емпатія зсуває всі можливі кордони. І в українок з цим взагалі все погано, бо ми звикли, що треба жити для когось, а не для себе".

Карпа зазначила, що за кордоном найчастіше існує філософія "буття заради себе".

Скажімо, українська бабця, вийшовши на пенсію, ще працюватиме, скільки зможе, потім продасть свою хату і все віддасть дітям. Французька бабця доживе до пенсії, продасть на фіг все, що у неї було, і поїде подорожувати, вона буде ходити з подружками в кафе, пити шампанське,

– пояснила вона.



Ірена Карпа / L'Officiel Ukraine

Також письменниця рекомендує багатьом не боятися спілкуватися з психоаналітиками, коли боляче, щоб отримувати фахову допомогу.

"Нам хтось нахамив, і замість того, щоб сказати: "Та ти сам дурний", ми думаємо над тим, чому ж ця людина так вчинила, в чому тут моя особиста провина. Замість того, щоб відфутболити, ми приймаємо агресію на себе. В українців з цим велика проблема: ми у всьому звинувачуємо себе. Французи, наприклад, не намагаються склеїти розбиту вазу, вони вміють зупинитися, переключитися на щось інше або просто сісти й випити вина. І з цим треба працювати професійно, а не виливати на чоловіка чи дружину", – наголосила Ірена Карпа.

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Ірена Карпа / L'Officiel Ukraine