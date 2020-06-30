Українська співачка Ірина Федишин вирішила відпочити від щоденних турбот та відправилася у відпустку в Одесу. Вона з радістю ділиться з шанувальниками яскравими кадрами з морського узбережжя. Артистка навіть показала, як прогулювалася на пляжі з собачкою.

Миловидне відео зірка поширила на особистій сторінці в інстаграмі. Вона радіє кожній миті та намагається зафіксувати неповторні емоції, щоб потім пригадати їх та повернутися у той теплий час.

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Ірина Федишин в Одесі

Останнім часом стрічки соціальних мереж наповнені мальовничими знімками на тлі моря. Багато людей вирушили на літній відпочинок, проте забувають про заходи безпеки, дотримання соціальної дистанції. Пандемія коронавірусу триває і щодня в Україні та світі у людей діагностують COVID-19.

Ірина Федишин зазначає, що вона відпочиває із дотриманням встановлених правил безпеки. Артистка плаває із дотриманням дистанції, намагається уникати натовпів людей. Зокрема, вона влаштувала вечірню прогулянку на безлюдному пляжі. Разом із нею була мила собачка.

Образ Ірини Федишин

Виконавиця одягнула синю сукню, яка була прикрашена білою бахромою. Волосся Ірина вклала у локони, а на обличчі зробила макіяж із акцентом на очах та рожевою матовою помадою на губах. Народна улюблениця прогулювалася морським узбережжям босоніж, що додавало її образові особливого шарму.