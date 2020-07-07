Популярна співачка у липні цього року відзначить 14 річницю весілля з чоловіком Віталієм Човником. Попри те, що пара разом значно довше, Ірина Федишин добре пам'ятає, яким був їхній перший поцілунок. Як з'ясувалось, каханий вперше поцілував її у під'їзді й засоромився.

Вчора, 6 липня, відзначали Всесвітній день поцілунків. Ірина Федишин, яка заміжня за своїм продюсером Віталієм Човником та виховує з ним двох синів, береже у серці всі зворушливі моменти за роки стосунків. Для програми "ТСН" подружжя розповіло, як і коли вони вперше поцілувалися. Зізнання співачка опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

До теми Ірина Федишин зворушливо привітала сина з днем народження: що подарували хлопчику

Стосунки пари розвивались досить швидко, адже вже за пів року зустрічань чоловік освідчився артистці. Проте під час першого поцілунку Віталій був несміливим. Він поцілував обраницю у під'їзді на завершення побачення, а після ніжного моменту швидко попрощався.

Це був скромний поцілунок. У щічку і все, побіг,

– пригадала Ірина Федишин.

Проте зараз подружжя кожен ранок розпочинає з поцілунків, а в задоволенні насолодитися романтикою не відмовляє собі навіть на карантині. Проте лише під час зйомок зірка усвідомила, що вони з чоловіком дуже рідко цілуються привселюдно. "Віталію, чому ти мене на вулиці так мало цілуєш?" – поспішила запитати коханого Ірина Федишин. Продюсер лише засміявся у відповідь.