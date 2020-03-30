Ірина Білик розповіла, як ставиться до дівчини старшого сина

Відома українська співачка Ірина Білик розповіла, як наважилася відпустити сина жити самостійно та про те, як ставиться до його дівчини.

Батькам важко відпускати дітей у самостійне життя. Це надзвичайно важливий та складний крок у житті кожного. Проте артистка Ірина Білик не ставала на заваді у старшого сина Гліба, коли він виявив бажання жити окремо. Про це зірка розповіла у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

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Гліб навчається в університеті і невдовзі здобуде вищу освіту. Хлопець має тривалі та серйозні стосунки з дівчиною Алісою. Зіркова мама Ірина Білик зізналася, що ставиться до дівчини сина, як до доньки, тому у них хороші стосунки. Вона підтримує закоханих та не заважає їм жити так, як вони бажають.

Аліса така добра і гарна дівчинка. Вона мені як дочка. Я б могла з нею ужитися. Але вони не хочуть. Гліб і Аліса волелюбні діти. Їм подобається зовсім інше життя, не таке, до якого ми звикли,

– розповіла виконавиця.