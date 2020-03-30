24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Ірина Білик розповіла, як ставиться до дівчини старшого сина

- Читать новость на русском
Ірина Білик / Instagram / @bilyk_iryna

Відома українська співачка Ірина Білик розповіла, як наважилася відпустити сина жити самостійно та про те, як ставиться до його дівчини.

Батькам важко відпускати дітей у самостійне життя. Це надзвичайно важливий та складний крок у житті кожного. Проте артистка Ірина Білик не ставала на заваді у старшого сина Гліба, коли він виявив бажання жити окремо. Про це зірка розповіла у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Читайте також: Старший син Анджеліни Джолі повернувся до США через коронавірус

Гліб навчається в університеті і невдовзі здобуде вищу освіту. Хлопець має тривалі та серйозні стосунки з дівчиною Алісою. Зіркова мама Ірина Білик зізналася, що ставиться до дівчини сина, як до доньки, тому у них хороші стосунки. Вона підтримує закоханих та не заважає їм жити так, як вони бажають.

Аліса така добра і гарна дівчинка. Вона мені як дочка. Я б могла з нею ужитися. Але вони не хочуть. Гліб і Аліса волелюбні діти. Їм подобається зовсім інше життя, не таке, до якого ми звикли,
– розповіла виконавиця.

 

Автор: Христина Кобак
Теги: Зіркові батьки LifeStyle Зіркові діти Ірина Білик
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 13:07 Сивохо звільнили з посади радника секретаря РНБО
Новини України 17989
сьогодні , 16:36 Позачергове засідання Ради: онлайн-трансляція
Новини України 27692
сьогодні , 10:19 З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах
Традиції 622781
сьогодні , 10:39 Найцікавіші фільми за останні 5 років, які точно вас не розчарують
Кіно 7560
сьогодні , 10:56 Рейс із В'єтнаму: на самоізоляцію пішли всі, у декого здали нерви через чутки про обсервацію
Новини України 25851
сьогодні , 12:24 Маша Єфросиніна обурено прокоментувала ситуацію з коронавірусом в Україні
Новини шоу-бізнесу 4393
сьогодні , 08:30 30 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Традиції 6461
сьогодні , 12:14 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 1800 хворих
Лікування 125348
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 19:04 10 кліпів Леді Гаги, які вражають креативністю
Уляна Журба
сьогодні 10:39 Найцікавіші фільми за останні 5 років, які точно вас не розчарують
Юлія Михайлова
29 березня 18:02 Скасування гучних прем'єр та карантин: як коронавірус зруйнував плани Голлівуду
Юлія Михайлова
29 березня 14:08 Що читати під час карантину: 5 книг, які дозволять відпочити від реальності
Євгенія Мазур
29 березня 11:17 Українська легенда за океаном: найкращі пісні Квітки Цісик

Новини
Більше новин
Залиште відгук