Ірина Шейк, Бредлі Купер, Рамі Малек та інші зірки відвідали кінофестиваль: яскраві фото

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Емма Стоун і Рамі Малек зі своєю дівчиною Люсі Бойнтон
Емма Стоун і Рамі Малек зі своєю дівчиною Люсі Бойнтон / Колаж: 24 канал; фото: Getty Images

Традиційно після Нового року в Палм-Спрінгс у Каліфорнії проходить міжнародний кінофестиваль. Цьогоріч проведення світського заходу відбулося 30-й раз. На урочистий вечір прийшли Ірина Шейк, Наталі Кідман, Рамі Малек та багато інших акторів.

На червону доріжку каліфорнійського кінофестивалю вийшли зірки, які не покидали її протягом 2018 року. Головний герой фільму, який викликав справжній фурор серед шанувальників легендарного гурту Beatles, "Богемна рапсодія", актриса, яка дала нове життя кінострічці "Мері Поппінс" та багато інших голлівудських акторів прийшли на світський захід, який був присвячений якісному кіно.

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Серед відвідувачів кінофестивалю була 30-річна Емма Стоун, яка традиційно для урочистої події обрала вбрання від Louis Vuitton. Вона одягнула квітчастий комбінезон з відкритими плечима. Під яскравий принт вбрання підвела очі синьою підводкою і блідо-рожевими тінями.

Емма Стоун
Емма Стоун / Getty Images

Також на ювілейному кінофестивалі засвітився головний герой фільму "Народження зірки" Бредлі Купер зі своєю дружиною Іриною Шейк. Вони обрали для світського заходу вбрання більш стриманих кольорів. Знаменита модель одягнула актуальний тренч кольору хакі, а її чоловік обрав класичний синій костюм.

Ірина Шейк Бредлі Купер
Ірина Шейк, Бредлі Купер і Емілі Блант / Getty Images

Урочистий вечір, присвячений фільмам, не міг пройти без Рамі Малека, який зіграв легендарного Фредді Мерк'юрі у фільмі "Богемна рапсодія". Він прийшов на кінофестиваль зі своєю дівчиною Люсі Бойнтон, яка в кінострічці грала роль його дружини. 

Рамі Малек Богемна рапсодія актор Фреді Мерркюрі
Альфонсо Куарон, Рамі Малек і його дівчина Люсі Бойнтон / Getty Images

Теги: LifeStyle Мода Голлівуд Ірина Шейк
Джерело: 24 канал
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