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Ірина Шейк демонструє головний тренд 2020: ефектні фото

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Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk

Знаменита 34-річна модель Ірина Шейк вкотре замилувала мережу. Під час своїх світських виходів дівчина завжди показує вишуканий смак.

Модель, яка підкорила міланські та паризькі подіуми, часто одягає брючні костюми. Саме цей одяг є одним із головних трендів 2020 року.

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Днями знаменитість помітили на вулицях Парижа в затишному кашеміровому костюмі кольору кави з молоком. Він складався з жакету з поясом і штанів кльош. Ірина поєднала цей наряд із чорним взуттям та маленькою чорною сумочкою. Волосся зібрала у низьку гульку, а макіяж моделі був у природних тонах.

Ірина Шейк
Ірина Шейк / Фото: SplashNews

Пропонуємо переглянути добірку вишуканих образів Ірини Шейк.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Стиль і мода Ірина Шейк
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