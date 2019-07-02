Ірина Шейк і Джіджі Хадід знялися у ретро-кампанії для Moschino: відео

Знамениті моделі, яким неодноразово доводилося працювати разом, знялися в емоційній рекламній кампанії для Moschino. 33-річній Ірині Шейк і 24-річній Джіджі Хадід довелося приміряла образи у стилі "Санта-Барбари".

Ірина Шейк, яка нещодавно пережила розставання з Бредлі Купером, повністю віддалася роботі. Так, анонси нових проектів одразу публікує на своїй сторінці в Instagram.

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У рекламному ролику 33-річна Ірина Шейк знялася з не менш популярною моделлю – 24-річною Джіджі Хадід. Для відеороботи зірки подіумів приміряли ретро-образи, а саме – об'ємні зачіски, вбрання 80-х та аксесуари в такому ж стилі. Макіяж моделей також нагадував про епоху 80-х – масивні стрілки зробили своє.