Ірина Шейк обирає модний принт tie-dye: модель вкотре помічена на прогулянці з донькою

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Ірина Шейк з донькою Леєю
Ірина Шейк з донькою Леєю / Instagram / @irina_shayk_italia

Знаменита зіркова мамуся знову вийшла на традиційну прогулянку з 2-рінчою донькою Леєю. Що цікаво, 33-річна Ірина Шейк другий день поспіль обирає вбрання з яскравим модним принтом tie-dye.

Напередодні Ірина Шейк була помічена у Вест-Вілліджі в Нью-Йорку. Незважаючи на напружений графік, відома модель кожного дня виділяє час, аби провести його зі своєю 2-річною донькою Леєю. Так, напередодні вихідних популярна російська знаменитість знову засвітилася перед папараці у яскравому буденному образі.

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Черговий вихід Ірини Шейк на вулиці Нью-Йорка супроводжувався дитячим візком і стильними образами дівчат. На зірковій мамі були короткі шорти і светр-oversize з кольоровим принтом tie-dye. Особливим аксесуаром були великі сережки-кільця і сонцезахисні окуляри. Для 2-річної доньки Ірина Шейк обрала білий костюм, який складався з білої футболки і шортів.

Ірина Шейк
Ірина Шейк / Instagram / @irina_shayk_italia

Ірина Шейк
Ірина Шейк / Instagram / @irina_shayk_italia

Ірина Шейк
Ірина Шейк / Instagram / @irina_shayk_italia

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Зіркові мами Ірина Шейк
Джерело: LifeStyle 24
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