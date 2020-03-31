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Ірина Шейк спровокувала чутки про роман з колишнім бойфрендом Гайді Клум

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Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk

Популярна модель Ірина Шейк після розлучення з Бредлі Купером привертає все більше увагу західних ЗМІ. Днями папараці сфотографували її на прогулянці з арт-дилером Віто Шнабелем – колишнім бойфрендом Гайді Клум.

Відповідні світлини з'явились у британському таблоїді The Daily Mail та одразу ж спровокували чутки про роман. Ірина Шейк та Віто Шнабель гуляли вулицями Нью-Йорка у захисних масках. За словами очевидців, вони пішли до крамниці, після чого повернулись до будинку, де чоловік має елітну квартиру. 

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Фото одразу ж поширили користувачі мережі, які не сумніваються, що модель має новий роман. А от сама Ірина Шейк та її представники утримуються від коментарів.

Віто Шнабель добре відомий журналістам. Однак не його робота арт-дилером у Нью-Йорку стає причиною для обговорень у ЗМІ, а численні романи із зірками. Так, серед обраниць американського ловеласа були акторки Лів Тайлер, Демі Мур та Ембер Герд. З відомими красунями Віто Шнабель зустрічався недовго. А от з моделлю Гайді Клум він провів 3 роки. Однак будувати сімейні стосунки арт-дилер не квапився, вирішивши покинути манекенницю. 

Водночас Ірина Шейк 10 місяців, як розлучена. В одному з інтерв'ю модель розповідала, що не кожен чоловік наважується до неї залицятись через її "холоднокровність". Та, ймовірно, Віто Шнабель зумів знайти підхід до Ірини Шейк. 

"Я вважаю себе сильною особистістю, і точно знаю, чого хочу. Я думаю, що деякі чоловіки бояться цього. Якщо я когось викреслюю зі свого життя, то дійсно викреслюю його, спалюю всі мости. Я думаю, що деякі люди бояться цієї холодності. Адже мало хто знає, що під усім цим є хороша, мила людина, яка іноді плаче на інтерв'ю", – зазначила Ірина Шейк.

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини LifeStyle Зіркові романи Ірина Шейк LifeStyle
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