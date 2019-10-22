Іспанська монархиня Летиція засвітила розкішну сукню на коронації імператора Нарухіто: фото

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Коронації імператора Нарухіто в Японії
Коронації імператора Нарухіто в Японії / Getty Images

У столиці Японії, Токіо, 22 жовтня пройшла церемонія інтронізації 126-го імператора Нарухіто. З нагоди такого важливого дійства в Токійський Імператорський палац з'їхалося понад 2 тисячі гостей з більш ніж 180 країн. Серед них і королівське подружжя – іспанський король Філіп VI та його чарівна дружина Летиція.

Ще 21 жовтня журналісти зафіксували королівське подружжя, коли ті вилітали з Мадриду в Токіо. Тоді Летиція одягнула монохромний look – трендовий штанний костюм чорного кольору, чорну блузу в білу смужку, туфлі-човники та об'ємний клатч. 

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Сьогодні ж, 22 жовтня, подружжя разом з іншими представниками королівських родин завітало на церемонію інтронізації нового імператора. Для офіційного заходу, з якого у Японії почалася нова ера "рейву", що можна перекласти як "гарна гармонія", іспанська королева обрала розкішний образ – максісукню з ніжного шовку світло-зеленого кольору з квітковим рожевим орнаментом.

Летиція в японії
Королева Іспанії на коронації імператора Нарухіто в Японії / Getty Images

Її "королівський" look доповнив трендовий обруч рожевого кольору, широкий зелений пояс на талії і маленький рожевий клатч. Розкішне діамантове намисто, браслет та сережки завершили вихід. Філіп VI у свою чергу обрав традиційний смокінг чорного кольору та білу сорочку. 

Летиція в Японії
Королева Летиція (в центрі) та Філіп VI (ліворуч від неї) / Getty Images

Додамо, що остання інтронізація в Японії відбувалася 30 років тому, а передостання – понад 90 років тому. 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я Японія Летиція, королева Іспанії Мода
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