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Історична драма "1917" підриває американський прокат

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"1917" / IMDb

Британський фільм "1917" увірвався в американський прокат і за тиждень релізу очолив бокс-офіс США. Військова драма стала найкасовішою картиною тижня.

Українська прем'єра фільму "1917" запланована на 30 січня 2020 року, однак у Великій Британії та США фанати історичного жанру вже змогли насолодитися новим творінням Сема Мендеса. Так, як повідомляє Box Office Mojo, через тиждень після виходу в реліз драма "1917" очолила американський прокат.

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За тиждень у прокаті фільм про Першу світову війну зібрав 36,5 мільйона доларів, обігнавши фінальний епізод "Зоряних війн", який утримував лідерство протягом трьох тижнів.

За сюжетом, двоє британських солдатів – Шофілд та Блейк отримали завдання, яке виконати успішно майже неможливо. Їм потрібно перетнути величезну територію, яка оберігається їхніми супротивниками, за найкоротший термін. Хлопці повинні передати певне повідомлення командирам. Їх попередили, якщо інформацію не буде передано вчасно, на їхнє військо потужно наступлять вороги, які підготували смертельну пастку для нападників. Щоб зберегти життя сотень колег-солдатів, Шофілд та Блейк повинні поспішити виконати завдання.

Нагадаємо, у світовий прокат фільм "1917" вийшов 25 грудня 2019 року. Станом на 13 січня 2020 року касовий збір з усього світу перевищує 60 мільйонів доларів, а на виробництво фільму було витрачено 90 мільйонів доларів.

"1917": трейлер українською дивитися онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно
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