Історія кохання Меган і Гаррі: з'явилися перші кадри з нового фільму

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Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл / www.gettyimages.com

Другий фільм про стосунки між екс-акторкою і онуком британської королеви отримав назву "Гаррі і Меган: становлення королівської пари". Прем'єра стрічки запланована на 27 травня 2019 року.

Продюсерська компанія Lifetime опублікувала перші кадри з другої частини фільму про кохання Меган Маркл і принца Гаррі, пише Vanity Fair.

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Перший фільм під назвою "Гаррі і Меган: королівський роман" вийшов на великий екран у травні 2018 року за декілька днів до їхнього весілля. Кінокартина користувалася неабияким успіхом, адже їхня історія кохання стала чи не найгучнішою у цілому світі. Однак у критиків було чимало скарг щодо підбору акторів, які виконували ролі головних героїв. 

Головні ролі у другій частині зіграють нові артисти – Тіффані Сміт і Чарлі Філ. Однак користувачі у мережі вкотре не залишилися задоволеними підбором акторів.


"Гаррі і Меган: становлення королівської пари" / Courtesy Lifetime / Vanity Fair

У картині "Гаррі і Меган: становлення королівської пари" покажуть переживання Гаррі і Меган під час весілля, підготовку герцогині до вагітності і перший королівський тур закоханих, під час якого вони повідомили про майбутнє поповнення в сім'ї.

На нових кадрах зображена Меган Маркл у весільному образі з короною і з принцом Гаррі садах Кенсінгтона.


"Гаррі і Меган: становлення королівської пари" / Courtesy Lifetime / Vanity Fair

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Кіно
Джерело: LifeStyle 24
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