Історія моєї доньки – це її історія, – Шарліз Терон розповіла про свою дитину-трансгендера

Голлівудська акторка Шарліз Терон не одноразово бентежила прихильників знімками свого старшого сина Джексона, який одягає сукні. Днями вона вирішила більше розповісти про виховання дитини-трансгендера.

В інтерв'ю Pride Sourc Шарліз Терон зізналась, що раніше не стикалась із подібними історіями. Її 7-річний син Джексон вже давно просить одягати його в сукні та не соромиться розповідати про свою трансгендерність. Тому сама Шарліз звернулась до громадськості з проханням не засуджувати дитину за її вибір та обирати займенники жіночого роду для звернення до Джексона.

Читайте також: Наша сім'я не була здоровою, – Шарліз Терон розповіла, як її мама вбила батька

"Історія моєї доньки – це її історія. Одного разу вона сама розповість її, якщо захоче. Мені, як матері, лише важливо, щоб оточуючі і преса використовували правильний займенник в розмовах. Думаю, для нас буде ставати все важче в міру її дорослішання, якщо її як і раніше будуть називати "він", – пояснила Шарліз Терон.

Окрім цього, акторка зізналась, що її діти, хоч ще занадто малі для того, щоб обговорювати сексуальні орієнтації, уже визначились, яким бачать свою майбутнє. Так, 4-річна Августа впевнена, що не змінюватиме статі, однак матиме стосунки як з хлопцями, так і з дівчатами. Шарліз Терон це зовсім не бентежить, а зіркова матуся щаслива, що її всиновлені діти думають вільно та живуть без будь-яких стандартів суспільства.

"Хоча вони ще замалі, ми все ж розмовляємо на такі теми. Коли вони говорять: "Я одружуся", я завжди запитую: "З ким – з хлопчиком або дівчинкою?" Мені подобається, що мої діти знають – це нормальне питання... 4-річна Августа впевнена, що вона буде вступати в шлюб п'ять разів: з трьома хлопчиками і двома дівчатками. І мені подобається, що у неї є свобода так думати. Бог його знає, як воно там буде, але мені подобається, що вона відчуває, що може безпечно думати, що все можливо, і що вона вирішить це сама в майбутньому", – додала акторка.

Як відомо, Шарліз Терон всиновила Джексона у 2012 році, а через три роки удочерила доньку Августу. Обидвоє нащадків мають прізвище акторки – Терон. Діти проживають із зірковою матусею у її розкішному маєтку в Лос-Анджелесі, а старша дитина відвідує одну з приватних шкіл.