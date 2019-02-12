Історія принцеси Діани повторюється, – Джордж Клуні став на захист Меган Маркл

Знаменитий голлівудський актор, який є близьким другом королівської сім'ї, прокоментував чутки, які з'являються навколо Меган Маркл. 57-річний Джордж Клуні порівняв ситуацію вагітної герцогині Сассекської із загиблою Діаною.

Останнім часом негативних пліток навколо Меган Маркл і принца Гаррі стає все більше і більше. Західні ЗМІ пишуть про її непорозуміння з Кейт Міддлтон, про сварки з принцом Вільямом, про дивакуваті заборони для чоловіка і про складні відносини зі своєю сім'єю зі сторони батька. Нещодавно на захист вагітної герцогині Сассекської стали її подруги, розказавши якою насправді чуйною і доброю вона є. Тепер коментувати ситуацію взявся Джордж Клуні.

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У своєму інтерв'ю для іноземного видання WHO він також заступився за Меган Маркл, прирівнявши її до загиблої принцеси Діани.

Я хочу сказати, що вони просто скрізь переслідують Меган Маркл. Вона – жінка на сьомому місяці вагітності, а її ганяють і ображають так само, як і Діану, її історія повторюється,

– заявив Джордж Клуні.

Також він додав, що пам'ятає наслідки такої поведінки журналістів.

"Ми бачили, як це закінчується. Я не можу передати вам, як мене засмучує те, як журналісти передають листи від дочки до батька і як вона отримує нечесне ставлення. Це безвідповідально. Я здивований", – закінчив актор.

До слова, нещодавно ходили чутки, що Джордж і Амаль Клуні стануть хрещеними батьками первістка принца Гаррі і Меган Маркл, однак в своєму інтерв'ю він заперечив правдивість цієї інформації.



Джордж і Амаль Клуні на весіллі принца Гаррі і Меган Маркл / Getty Images