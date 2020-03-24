Італійська акторка Лючія Бозе померла від коронавірусу

Відома акторка італійського та іспанського класичного кіно Лючія Бозе померла від коронавірусу. Знаменитості було 89 років.

Вірусна пневмонія, яку спричинив коронавірус, нещадно забирає життя людей. Хвороба не оминає нікого. Вже не одна зірка шоу-бізнесу постраждала від цієї недуги. Вчора, 23 березня, на 90-му році пішла з життя Лючія Бозе, яка була популярною акторкою у 1950-х роках. Про смерть повідомив її син на сторінках у твіттері та інстаграмі.

Читайте також: Акторка Барбара Брильська спростувала інформацію щодо боротьби з онкологією

Жінка померла в одній із лікарень іспанської Серговії. Її син, відомий іспанський музикант Мігель Бозе поділився з прихильниками трагічною новиною.

Дорогі друзі, повідомляю, що моя мати, Лючія Бозе, щойно померла. Вона вже в кращих місцях,

– написав він у публікації.

Queridos [email protected] ... os comunico que mi madre Lucía Bosé acaba de fallecer. Ya está en el mejor de los sitios. #MB pic.twitter.com/H33dlay3lk — Miguel Bosé (@BoseOfficial) March 23, 2020

Що відомо про Лючію Бозе?Лючія Бозе народилася в 1931 році в Мілані. У 1950 році відбувся її кінодебют у фільмі Жузеппе Де Сантіса "Немає миру під оливами". Також зіграла у стрічках "Хроніка одного кохання" та "Дама без камелій". Лючія Бозе вражала своїм екстравагантним іміджем на кінофестивалях. В іспанському місті Турегано у 2000 році вона відкрила перший у світі Музей ангелів. За час кар'єри Лючія встигла зіграти у семи фільмах, які принесли їй популярність.

Зазначимо, станом на 23 березня, у світі підтвердили понад 373 000 випадків зараження коронавірусом. Понад 16 000 людей померли, більше за 101 000 одужали. Людей закликають залишатися вдома, а при перших симптомах захворювання звертатися до сімейного лікаря.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу