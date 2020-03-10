Італійська блогерка К'яра Ферраньї пожертувала 100 тисяч євро для боротьби з коронавірусом

Знаменита фешн-блогерка та бізнесвумен К'яра Ферраньї з Італії та її чоловік-репер Fedez пожертвували кошти задля покращення лікування коронавірусу у Мілані. Разом з цим вони запустили краундфандинг, де люди також можуть долучитись до ініціативи та надати кошти для потреб хворих на смертельний вірус.

Відома італійка та її чоловік днями пожертвували колосальну суму у 100 тисяч євро для створення нових лікарняних ліжок інтенсивної терапії міланської лікарні Сан-Раффаеле. Разом з цим вони закликають охочих допомагати та підтримувати акцію.

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"Ми сподіваємось, що ця ініціатива допоможе підвищити рівень усвідомленості цієї хвороби як серед людей в Італії, так і за кордоном, бо це торкається нас усіх", – константувало подружжя. Відомо, що благодійний проєкт розроблений спільно з професором Альберто Зангрілло, керівником відділу кардіоваскулярної та загальної інтенсивної терапії міланської лікарні і є доступним на сайті.

Пізніше, у своєму особистому Instagram К’яра оголосила, що за допомогою цієї благодійної ініціативи (краундфандингу) лише за одну добу зібрано 3,1 мільйона євро. Сама блогерка вражена організованістю співвітчизників та людей з-за кордону, чим висловила невимовну подяку у соціальній мережі Instagram.

Надійшло більше 3 мільйонів євро за 24 години завдяки 165 тисячам пожертвувань з більш ніж 92 країн. Найбільший краудфандинг в Європі! Разом з цим вчора почались й інші краудфандінгові компанії для інших італійських лікарень. Тепер ви вірите, коли я кажу, яка неймовірна сила є у вашому поширенні публікації? Спасибі, і продовжуйте жертвувати,

– заявила італійка 10 березня.

Щодо запобіганню зараження вірусом у сім'ї Ферраньї, то блогерка разом з чоловіком та сином Леоном не покидають свого житла у Мілані. Раніше зірка відмовилась від усіх запрошень на Тижні моди в Європі, які проходили у лютому 2020 року.

Що відомо про коронавірус в Італії?Італія найбільше у Європі потерпіла від епідемії коронавірусу. За загальними показниками інфікованих та загиблих внаслідок епідемії держава перебуває на другому місці після Китаю, який і став джерелом коронавірусу. Загальна кількість хворих в Італії понад 9 тисяч людей, з них 463 людини померли. Епідемія поширюється вже кілька тижнів поспіль, а кількість загиблих постійно зростає.



Спершу від коронавірусу потерпала лише північ держави, зокрема регіон Ломбардія. Втім пізніше хвороба поширилася на усю країну, хоча на півночі ситуація й досі найстрашніша. Через спалах коронавірусу італійський уряд вирішив розширити карантинні заходи, які раніше діяли у Ломбардії на усю країну. Таким чином в Італії заборонили усі громадські зібрання, спортивні заходи і загалом обмежили рух.

Автор: Андріана Будиш