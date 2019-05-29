Італійська кростата: як легко приготувати смачний полуничний пиріг
Незвичайний італійський пиріг під назвою "кростата" можна приготувати і в домашніх умовах за допомогою простих інгредієнтів. Тому встигніть потішити своїх рідних і друзів смакотою, поки ще на закінчився сезон полуниць.
Традиційно в якості начинки для італійської кростати використовують свіжі сезонні фрукти. Влітку найчастіше готують цей пиріг з полуницею і заварним кремом.
Читайте також: Рецепт полуничного варення без варіння ягід: покрокова інструкція
Інгрідієнти:
борошно – 250 г;
яйце – 1 шт .;
м'яке вершкове масло - 110 г;
цукор – 60 г;
ванільний екстракт – 1/2 ч.л.
Для заварного крему:
молоко – 130 мл;
борошно – 2 ст.л .;
яєчні жовтки – 2 шт .;
ванільний цукор – 4 пакетика;
мелена кориця – на кінчику ножа;
Для начинки:
свіжа полуниця – 500 г;
листочки м'яти;
мигдальні пластівці – 50 г;
цукрова пудра – для прикраси.
Спосіб приготування пирога:
Перемішайте розм'якшене вершкове масло з цукром і дрібкою солі. Додайте в масло одне яйце і ванільний екстракт, збийте до однорідної консистенції. Додайте борошно невеликими частинами, замісіть тісто. Скачайте тісто в кулю, загорніть в харчову плівку і відправте в холодильник на годину, або в морозильну камеру на 15-20 хвилин.
Підігрійте молоко, але не доводьте його до кипіння. Збийте жовтки з цукром, додайте борошно, корицю і злийте массу тонкою "цівкою" в тепле молоко. Розмішайте суміш до отримання однорідної маси, потім поверніть посудино з вмістом на вогонь. Доведіть до кипіння суміш, постійно помішуючи. Коли крем загусне, зніміть його з вогню і швидко охолодіть, опустивши посудину в ємність з холодною водою. Не припиняйте помішувати крем.
Читайте також: Як приготувати смачний сніданок з полуниці: рецепт
Форму діаметром до 30 сантиметрів присипте борошном, рівномірно розподіліть по ньому тісто, формуючи високі бортики. Випікайте тісто в розігрітій духовці при температурі 150-160 градусів протягом 30 хвилин. Потім дістаньте основу пирога з духовки і дайте їй повністю охолонути. Рівномірно наповніть пиріг заварним кремом, розподіліть по ньому полуницю. Потім прикрасьте пиріг цукровою пудрою і листочками м'яти.
Подавати справжню італійську кростату прийнято холодною, тому постарайтеся приготувати свій полуничний пиріг хоча б за 1 годину до подачі до столу.
Смачного!