Італійські канікули: Катя Осадча і Юрій Горбунов поділилися знімками з сімейного відпочинку

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Катя Осадча і Юра Горбунов
Катя Осадча і Юра Горбунов / Instagram / @kosadcha

Знаменита українська телеведуча Катерина Осадча і її чоловік Юрій Горбунов вирішили пропустити перехідний період з зими до весни, тому відправилися в сонячну Італію. Зіркове подружжя ділиться з шанувальниками затишними світлинами з сімейного відпочинку.

Зіркове українське подружжя часто відвідує одну з найромантичніших країн світу – Італію. Так, у жовтні 2018 року Катя Осадча і Юрій Горбунов відпочивали в Мілані, а напередодні Нового року відправилися в Рим. Тепер знаменитості вирішили влаштувати собі відпустку на Півдні Італії в місті Апулія.

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Знімки з сімейного вікенду подружжя публікує на своїх сторінках в Instagram. Під однією з світлин Катя Осадча написала, що все життя готова їздити в Італію і відкривати нові місця. На фото телеведуча позувала перед камерою в легкому літньому платті на фоні старих будівель красивого італійського міста. Також вона розповіла фанатам про старовинні будиночки, конусоподібні дахи яких притаманні лише будівлям у місті Апулія.

Катя Осадча і Юрій Горбунов
Катя Осадча і Юрій Горбунов / Instagram / @kosadcha

Юрій Горбунов у свою чергу показав залаштунки їхнього гастротуру. На світлині, яку шоумен опублікував на своїй сторінці в Instagram, він снідає яєчнею та п’є пиво, в той час як Катя Осадча постала на фото лише з соком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Катя Осадча
Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Катя Осадча Відпочинок
Джерело: LifeStyle 24
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