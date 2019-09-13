Іванка Трамп показує, як носити головний аксесуар осені: стильні фото радника президента США

Оскільки 37-річна Іванка Трамп є представником свого батька і близьким його радником, у її графіку часто з'являються політичні зустрічі і дипломатичні поїздки. Тому гардероб популярної американської білявки складається не лише з милих суконь, але й з одягу, який відповідає діловим нормам. Напередодні Іванка Трамп засвітила один із таких образів під час заходу у Вашингтоні.

Днями Іванка Трамп зачарувала світлим образом під час відрядження в штаті Алабама, а напередодні, 12 вересня, повернувшись до Вашингтона, продемонструвала діловий, проте не менш стильний образ.

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На захід, який проходив у Медіа-центрі штату, донька президента США прийшла у чорному total look, який розбавила трендовим аксесуаром осені-2019 року. Образ, який складався з темної двобортної сукні з V-подібним вирізом та золотими ґудзиками, вона доповнила деталлю, яку обожнювали легендарна Грейс Келлі та культова Одрі Хепберн.

На її шиї була елегантно зав'язана чорна шовкова хустинка з принтом ланцюгів. Такий аксесуар відмінно підкреслив тендітну шию Іванки Трамп, а також її нову коротку зачіску.



Іванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka



Іванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka