Іванка Трамп прийшла на засідання Генасамблеї ООН без білизни: фото

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Іванка Трамп
Іванка Трамп / www.gettyimages.com

Політик та радник глави Білого дому Іванка Трамп стала однією з учасниць засідання Генасамблеї ООН. Захід привернув чималу увагу ЗМІ, відтак журналісти не пропустили повз увагу пікантний образ знаменитої американської модниці.

У Нью-Йорку стартувало засідання Генеральної асамблеї ООН. На захід приїхало чимало знаменитих політиків та лідерів країн, а однією з головних тем стали екологічні проблеми і зміна клімату на планеті. Та попри важливість події всі журналісти помітили конфуз Іванки Трамп. 

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На офіційну подію вона прийшла у блакитній сорочці та білій спідниці з квітковим орнаментом. Вартість брендового вбрання від Prada становить понад 2100 доларів. Однак не дорогий одяг став приводом для розмов у ЗМІ, а відсутність спідньої білизни. Іванка Трамп прийшла на Генасамблею ООН без бюстгальтера, тому всі учасники заходу могли побачити контури її грудей. 

Іванка Трамп
Іванка Трамп / Getty Images

Відомо, що у такому образі Іванка Трамп прийшла підтримати свого батька, який виступив із промовою щодо свободи віросповідання. Водночас глава Білого дому пропустив дискусію про проблеми екології, за що вже отримав критику від своїх колег.

Іванка Трамп на Генасамблеї ООН
Іванка Трамп на Генасамблеї ООН / Getty Images

Це не вперше Іванка Трамп оконфузилась через відсутність спідньої білизни. Так, у червні 2019 року політик супроводжувала своїх впливових родичів під час поїздки до Лондона. Представники Білого дому вирушили на зустріч з королевою Єлизаветою ІІ. Саме в Букінгемському палаці Іванка Трамп позувала перед фотографами у світлому костюмі без бюстгальтера. 

Іванка Трамп засвітила груди
Іванка Трамп засвітила груди в Букінгемському палаці / Getty Images

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Теги: Генасамблея ООН LifeStyle Іванка Трамп Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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