Іванка Трамп у скромному сірому костюмі відвідала завод Toyota: фото та відео

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Іванка Трамп
Іванка Трамп / Instagram / @ivankatrump

Донька чинного глави Білого дому Дональда Трампа вкотре вразила елегантним стилем. Чарівна Іванка приміряла скромний сірий костюм, в якому виглядала неперевершено.

Іванка Трамп – не тільки одна з найстильніших американок, але й успішний політик. Після інавгурації президента США вона зайняла кабінет у Білому домі та виступає радником. Не менш ефективно Іванка підтримує рейтинг Дональда Трампа і на політичних зустрічах, в яких залюбки бере участь.

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Днями знаменита американка поїхала до Кентукі, де розташований завод із виробництва машин Toyota. Фірма впровадила політичну програму та створила 600 робочих місць. Переконатись, як діє реформа на практиці, вирішила Іванка Трамп. 

Я відвідала один із найбільших заводів з виробництва машин Toyota. Усього за 2 тижні після оголошення про мільярдну інвестицію там планують створити 600 нових робочих місць. Toyota долучилась до програми Pledgeto Americas Workers. Понад 200 компаній приватного сектору підписали відповідну угоду та створили понад 6,7 мільйона місць,
– розповіла Іванка Трамп. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

Для особливої зустрічі політик вбрала сірий штанний костюм із чарівною зав'язкою зверху. Вбрання підкреслило струнку фігуру Іванки Трамп та виглядала дуже елегантно. Ідеальна укладка волосся і макіяж завершили look політика. 

 

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Теги: LifeStyle Іванка Трамп Новини США Новини LifeStyle Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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