Популярна українська співачка, учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська розбурхала мережу зухвалим образом. Вона вкотре продемонструвала свою сексуальність, поставши перед камерою у відвертому вбранні.

Млосне фото з'явилося на особистій сторінці артистки в інстаграмі. Вона не боїться вдаватися до експериментів із зовнішністю та поставати перед публікою у сміливих образах. У будь-якому вбранні Камінська виглядає бездоганно, демонструючи жіночність та пристрасність.

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Зірка поширила в мережі знімок, на якому приміряла кардинально інший образ. Вона постала перед камерою із червоним каре та чубчиком. Збоку зачіску прикрашала блискуча шпилька у вигляді квітки. На обличчі Слава зробила насичений макіяж із темними тінями та чорними стрілками на повіках і коричневою помадою на губах.

Спекотності такій фотографії додає спокусливе вбрання. Камінська позує у чорному піджаку, який одягнула на оголене тіло. Таким чином вона похизувалася пишними грудьми.



Слава Камінська з червоним каре та в піджаку на оголене тіло / Instagram / @babaslavka

У коментарях фоловери виконавиці зазначають, що вона, як завжди, виглядає неперевершено та вкотре змогла здивувати їх. Слава ніколи не соромилася поставати перед камерою у спокусливих аутфітах і щоразу вміло підкреслює пікантні форми, демонструє сексуальність та заводить публіку.