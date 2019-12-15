Із різницею у 35 років: Мадонна шокувала новим романом, – ЗМІ

1520 Читать новость на русском
Мадонна закрутила новий роман / Instagram / @madonna

Американська поп-діва Мадонна зуміла здивувати всіх своїх прихильників та журналістів. 61-річна зірка закрутила роман з 26-річним танцівником Ахламаліком Вільямсом.

Як повідомляють джерела The Daily Mail, роман вже триває кілька місяців. І, здається, у Мадонни та Ахламаліка Вільямса серйозні стосунки, адже пара не тільки вирушила на спільний відпочинок до Маямі, але й взяла із собою родичів. 

Читайте також: Прихильник Мадонни подав на неї до суду: відома причина

Папараці зуміли сфотографувати закоханих на балконі одного з елітних готелів. Мадонна І Ахламалік ніжно торкались один одного під час милування морськими пейзажами. Пара не приховувала романтичних почуттів та насолоджувалась відпочинком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений kroywen79 (@kroywen79)

Згодом до їхньої розмови приєдналась донька Мадонни Лурдес, яка молодша за бойфренда зіркової мами всього на 3 роки. Вона також приїхала до курортного міста не сама: супроводжував дівчину її коханий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений kroywen79 (@kroywen79)

Як відомо, Ахламалік Вільямс – один з представників шоу-балету Мадонни. Харизматичний хлопець завжди супроводжує артистку під час турне та поставав у кількох кліпах поп-діви. І хоч Мадонна поки не підтвердила чуток західних ЗМІ, інсайдери розповідають, що хлопець часто здійснює перельоти з нею та залюбки гостює в її елітному маєтку в Лос-Анджелесі. 

Що відомо про особисте життя Мадонни?
Західні ЗМІ не встигають за романами Мадонни, адже вона полюбляє змінювати партнерів. Офіційно артистка була двічі заміжньою. З 1985 до 1989 років поп-співачка будувала стосунки з Шоном Пенном. Після розпаду шлюбу Мадонні приписували кілька романів, зокрема, з Уореном Бітті, Тоні Вордзом, Денісом Родманом та Карлосом Леоном. Останній чоловік, який був персональним тренером артистки, став батьком її доньки Лурдес. 

Вдруге піти до вівтаря Мадонну переконав режисер Гай Річі. З легендою Голлівуду вона прожила 8 років, однак у 2008-му офіційно оголосила про розлучення. З режисером у неї є спільний син Рокко. Окрім цього, Мадонна всиновила дітей з африканської держави Малаві: Девіда, Мерсі Джеймс і близнят Стеллу і Естер. 

Магнітні бурі в грудні 2019 року: у які дні вплив буде найсильнішим
сьогодні
8758
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мадонна Зіркові романи
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:50 Усе про чай: види, корисні властивості та рецепти, які вас здивують
Настя Сукач 7434
сьогодні 12:23 Українські комедії для гарного настрою: найкраща підбірка
Юлія Турелик 1902
14 грудня 20:22 Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020: 20 ідей з фото
Анастасія Манюхіна 3309
14 грудня 10:21 Оля Цибульська святкує день народження: 5 найбільших таємниць співачки
Юлія Михайлова 2108
13 грудня 17:51 Куди піти в Києві на вихідних: афіша на 13-15 грудня
Уляна Журба 294
Новини
Більше новин
Залиште відгук