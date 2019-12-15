Із різницею у 35 років: Мадонна шокувала новим романом, – ЗМІ

Американська поп-діва Мадонна зуміла здивувати всіх своїх прихильників та журналістів. 61-річна зірка закрутила роман з 26-річним танцівником Ахламаліком Вільямсом.

Як повідомляють джерела The Daily Mail, роман вже триває кілька місяців. І, здається, у Мадонни та Ахламаліка Вільямса серйозні стосунки, адже пара не тільки вирушила на спільний відпочинок до Маямі, але й взяла із собою родичів.

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Папараці зуміли сфотографувати закоханих на балконі одного з елітних готелів. Мадонна І Ахламалік ніжно торкались один одного під час милування морськими пейзажами. Пара не приховувала романтичних почуттів та насолоджувалась відпочинком.

Згодом до їхньої розмови приєдналась донька Мадонни Лурдес, яка молодша за бойфренда зіркової мами всього на 3 роки. Вона також приїхала до курортного міста не сама: супроводжував дівчину її коханий.

Як відомо, Ахламалік Вільямс – один з представників шоу-балету Мадонни. Харизматичний хлопець завжди супроводжує артистку під час турне та поставав у кількох кліпах поп-діви. І хоч Мадонна поки не підтвердила чуток західних ЗМІ, інсайдери розповідають, що хлопець часто здійснює перельоти з нею та залюбки гостює в її елітному маєтку в Лос-Анджелесі.

Що відомо про особисте життя Мадонни?

Західні ЗМІ не встигають за романами Мадонни, адже вона полюбляє змінювати партнерів. Офіційно артистка була двічі заміжньою. З 1985 до 1989 років поп-співачка будувала стосунки з Шоном Пенном. Після розпаду шлюбу Мадонні приписували кілька романів, зокрема, з Уореном Бітті, Тоні Вордзом, Денісом Родманом та Карлосом Леоном. Останній чоловік, який був персональним тренером артистки, став батьком її доньки Лурдес.



Вдруге піти до вівтаря Мадонну переконав режисер Гай Річі. З легендою Голлівуду вона прожила 8 років, однак у 2008-му офіційно оголосила про розлучення. З режисером у неї є спільний син Рокко. Окрім цього, Мадонна всиновила дітей з африканської держави Малаві: Девіда, Мерсі Джеймс і близнят Стеллу і Естер.