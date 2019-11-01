Із різницею у 51 рік: Григорій Чапкіс заявив, що живе зі значно молодшою жінкою

Знаменитий хореограф та суддя проєкту "Танці з зірками 2019" Григорій Чапкіс приголомшив українців. У 89 років він має стосунки зі значно молодшою жінкою, ім'я якої не хоче розсекречувати.

Про це Григорій Чапкіс відверто розповів у програмі "Життя відомих людей". Під час спілкування з журналістами хореограф зізнався, що не почувається самотньо, адже з ним живе 38-річна обраниця. Ім'я жінки Григорій Чапкіс не хоче розголошувати, оскільки його кохана не є публічною людиною.

Читайте також: Хореограф Влад Яма приголомшив історією зустрічі з дружиною

"Людина яка, я сподіваюся, буде до останніх моїх днів! Вона мені допомагає жити, у мене з'явився стимул. Розумієш? Потрібно за кимось доглядати, потрібно комусь робити сюрпризи, потрібно комусь виговорюватись. Я не можу сказати, що це моя дружина і у нас з нею є штамп! Ми живемо, але вона ще не "дозріла". Вона мене приймає таким, яким я є. Їй 38, а мені – 90! Ну ви уявляєте мене без жінки? І я не уявляю!" – зізнався хореограф.

Водночас Григорій Чапкіс запевнив, що не відчуває такої великої різниці у віці. Його кохана залюбки підтримує на всіх заходах, однак знаменитий танцівник по-різному представляє її публіці, залежно від події та атмосфери.

Якщо я бачу напружену атмосферу, говорю, це мій адміністратор, це мій колега, це моя кохана жінка – залежно, в якій компанії. Я не рекламую її. Але коли я хочу собі зробити комплімент, говорю: "Познайомтеся з моєю дружиною",

– зазначив Григорій Чапкіс.

Окрім цього, Григорій Чапкіс не приховує, що був тричі одруженим. Історії його кохання часом не є простими, однак відмовлятись від шлюбів він не має наміру. Тому, ймовірно, і 38-річна обраниця зможе стати його законною дружиною.

"Це у двох словах не скажеш, це окрема книга. Але перший роман – царство "ній небесне". Друга дружина – ми розійшлися через звичайну причину, це буває у кожного: вона хоче жити в Америці, а я – в Україні. Вона зараз живе у США, там і мій син. Він зробив велику кар’єру. А третя дружина… Ми прожили з нею 24 роки. І коли вона пішла на пенсію – ми розійшлися", – поділився Григорій Чапкіс.

Наразі відомий українець може похизуватись не тільки чималим успіхом, але й міцною сім'єю. Зі своїми внуками та дітьми Григорій Чапкіс створив танцювальну династію і світовий бренд Chapkis Dance. Старша донька хореографа Лілія очолює балетну школу в Італії, син Грегор – у США. Внучка Григорія Чапкіса Анна будує кар'єру італійської моделі, а Вікторія має свою школу танців.