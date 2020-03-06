Із Супермена у Відьмака: секрети фізичної форми Генрі Кавілла

З людини в Супермена, а потім у Відьмака – це короткий опис стрімкого прориву Генрі Кавілла на небосхил Голлівуду. Ще у 2012 році цього актора знали хіба справжні фани кіно. Проте після виходу на екрани стрічки "Людина зі сталі", де він втілив роль Супермена, Генрі прокинувся знаменитим.

Це сталося цілком заслужено, адже слава не звалилася йому з неба. Генрі Кавілл заробив успіх титанічною працею. Актор зміг перевтілитися зі звичайного красеня, яких в Голлівуді вистачає, у справжню "Людину зі сталі".

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Трансформація актора тривала майже рік. Найважчим був стартовий етап – закладання бази. Півтора місяця виснажливих тренувань в залі по 2,5 години щодня. Аби витримувати таке пекло, актор наїдав 5-6 тисяч кілокалорій на добу. Ці шість тижнів мук здавалися просто вічністю, тому друга фаза підготовки до ролі Супермена для Кавілла була майже відпусткою.

Вправи

Етап спалювання жиру відбувався шляхом зменшення навантаження: займався шість днів на тиждень – з понеділка по суботу, по одній годині.

А також за допомогою скорочення раціону. За день Кавілл почав їсти практично вдвічі менше – в районі 2,5 тисячі кілокалорій. Цього цілком вистачало для того, аби мати достатньо сил тягати залізо.



Генрі Кавілл / Фото: gentside.de

Все геніальне – просте. Приблизно так можна схарактеризувати філософію занять актора. На той час він уже мав достатньо багато м'язів. Слід було лише надати їм форми та підсушитися. Кавілл виконував прості вправи зі звичним інвентарем, тому систему зірки зможе випробувати на собі будь-хто.

► Понеділок. Тренування стартувало з десяти хвилин кардіо – біг. Потім присідання, робота з власною вагою, а також гантелями. Завершував заняття роботою на витривалість.

► Вівторок. Легке тренування для душі на вибір: можна біг, велосипед, плавання чи навіть веслування.

► Середа. Заняття на витривалість. Робота з порівняно невеликою вагою, але максимум повторень та підходів з короткими перервами між ними.

► Четвер. Силовий – віджимання, жим, гирі, гантелі. Перший підхід 10, далі 9, потім 8, 7 і так аж до одиниці.



Вправи з гантелями / Фото: twitter.com/cavillarchives

► П'ятниця. Робота на кардіо – біг, велосипед, плавання. Такі тренування разом з правильним харчуванням провокують високий темп спалення жирів. Якраз те, що прагнув актор.

► Субота. Ще одне виснажливе тренування і лише тоді довгоочікуваний вихідний.

У такому темпі актор навіть продовжував тренуватися уже під час зйомок. Підготовку до ролі Супермена Генрі розпочав із вагою 72 кілограми. За перші два етапи тренувань актор набрав 10 кілограмів м'язів.

Меню

Генрі також змінив своє меню. Актор запихав у себе 5-6 тисяч кілокалорій щодня, що дозволяло йому витримувати навантаження в залі. Ранок розпочинався з протеїнового коктейлю, далі порція вуглеводів.

Загалом за стіл зірка сідала по шість разів на день. Аби смакувало, Кавілл максимально урізноманітнив меню – риба, м'ясо курки та яловичина, багато яєць, домашній сир та цілий список інших кисломолочних продуктів.

Rassurez-vous, Henry Cavill s’entraîne pour incarner Geralt dans la série #TheWitcher, et il ne sera pas trop musclé pour le rôle ;) pic.twitter.com/b0wVt9Ez39 — Kere (@YGKere) February 11, 2019

Головний будматеріал м'язів, як відомо, це білок. Генрі вживав 1,5-2 грама білків на 1 кілограм власної ваги. Набрати його лише з продуктів було складно, тож в процесі Супермену довелося використовував багато спортивного харчування, зокрема, креатину.

Креатин – один із найпопулярніших додатків серед силачів. Це кислота, яка організовує процес забезпечення м’язів енергією. Наш організм сам синтезує креатин і для звичайної людини, що нормально харчується, цілком вистачає тих запасів креатину, які виробляє тіло.



Приклади креатину / Фото: cross.expert

Креатин дозволяє суттєво підвищити витривалість м’язів, постійно забезпечуючи їх енергією. Відтак можна довше та активніше працювати у залі і, як наслідок, збільшувати м’язову масу та власну силу. Ще одна важлива деталь – креатин набагато ефективніший для новачків, а от досвідченим спортсменам, що вже близько підібралися до свого генетичного максимуму, від нього не так багато користі.

Темна сторона креатину

Кератин витягує на себе воду, тож суттєво змінює водно-сольовий баланс в організмі, що тягне за собою немало наслідків. Люди, які схильні до набряків, варто узагалі відмовитися від вживання цієї речовини. Всім іншим на курсі креатину варто пити більше води ніж звично.

Великі дози кислоти можуть негативно впливати на печінку та нирки і спровокувати підвищення артеріального тиску. Тож цілком безпечним цей спортивний додаток не назвеш, утім якщо не перебирати із дозою, приймати скажімо 3-5 грама в день впродовж місяць, то все буде добре. Зрештою, попри всю свою користь, креатин — не магічний порошок. Він допоможе лише якщо справді старанного працювати зі залізом.

Дивіться відео: тренування Генрі Кавілла

Як, наприклад, робив це Генрі навіть під час другого етапу своєї підготовки. Нагадаємо, тоді Кавілл вдвічі зменшив свій раціон: почав наїдати близько 2,5 тисяч кілокалорій. Основні приймання їжі – до і після тренування, аби мати сили займатися, а потім відновитися від навантаження.

Таке різке зменшення кількості калорій виявилося напрочуд складним для організму, тому Супермен час до часу дозволяв собі розвантажувальні дні. Він вживав додаткову порцію вуглеводів і трохи збільшував загальну калорійність.

Витерпівши усі випробування, Генрі довів, що справді є "Людиною зі сталі". Блискуче втіливши роль Супермена, Кавілл проторував собі дорогу у зірки. Зараз він один із найпопулярніших акторів Голлівуду. Зайвий доказ – саме Генрі зіграв головну роль у популярному серіалі "Нетфлікса" – "Відьмак".



Генрі Кавілл в ролі Відьмака / Фото: gamerant.com

Аби перевтілитися у Ґеральта з Рівії, Кавілл знову помучив себе. Цього разу йому довелося три дні не пити, щоб краще підкреслити рельєф власних м'язів. Генрі – один з найфактурніших акторів сучасності. Тож, схоже, усі головні ролі силачів та супергероїв найближчим часом зарезервовані.